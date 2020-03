El Getafe monta un buen pollo en Europa: se niega a ir a jugar a Italia por el coronavirus

Angel Torres ha decidido plantarse ante la crisis del coronavirus que ahora pone en aprietos a la UEFA Europa League. El presidente del Getafe ha expresado que su equipo no se arriesgará a ir a Milán: «No vamos a ir a Italia le pese a quien le pese».

El club azulón debía viajar a Milán para enfrentarse al Inter en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, pero explicó que «lo más sensato» es que se suspenda el encuentro.

Torres manifestó que no es buena idea que se dispute el partido frente al club italiano, debido a que en el lugar del partido se encuentra «el principal foco del coronavirus», declaró a «El Transistor» de ‘Onda Cero’.

Durante la entrevista, Torres se mostró tajante y explicó que «o se saca el partido de allí o se aplaza», aunque dejó claro que «lo más sensato sería aplazarlo».

«Salvo que esto cambie mucho el Getafe mañana no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quién le pese».

Torres dejó claro que no ve la «necesidad» de que su equipo se traslade y entre en el foco de la aún epidemia, por lo que pidió a la UEFA que se examinen nuevas alternativas diferentes al glorioso San Siro.

Además, de esto comunicó que está en constante contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo al que solicitó ayuda para que se exija «la suspensión».

Para Torres la eliminación de Europa es un mal menor, y puso en primer lugar la salud de sus jugadores y resto del equipo, «si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión pero si tiene que ser así, será».

Además, afirmó que le han sugerido «que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento pero yo no voy a pedir ningún permiso. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir», y finalmente añadió que el propio Inter entiende que es «incomprensible» que el Getafe tenga que viajar a Milán.