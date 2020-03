La última visita del Atlético a Anfield: una dulce derrota que le serviría otra vez

Con Fernando Torres como gran estrella del Liverpool, se jugaban unas semifinales de lo que es ahora la Europa League, pero cuyo resultado a día de hoy representa un punto de esperanza para lo que se viene este miércoles 11 de marzo de 2020.

Casualmente, el Atlético de Madrid había ganado en la ida 1-0, y consiguió agónicamente su pase a la gran final de la competición en el año 2009-2010 gracias a un gol de Forlán en el minuto 102 de la prórroga.

Eran momentos diferentes para los dos equipos, el Atlético estaba conformado por unos tales De Gea, Valera, Domínguez, Perea, Antonio López, Assunção, Raúl García, Simão, Reyes, Forlán y Agüero, un lujo de plantilla que tenía la gran misión de buscar la final.

El Liverpool que no contaba con su goleador por una lesión de rodilla, tuvo en Aquilani a uno de sus hombres clave, en ese partido de la vuelta el jugador marcó el 1-0 antes de irse al descanso, con lo que devolvía la vida al conjunto británico, después llegó el 2-0, un gol de Yossi Benayoun al inicio de la prorroga dejaba al Atlético al borde la eliminación.

Fue entonces cuando un golazo de volea de Forlán cambió la historia. La anotación llegó en una jugada en la que Reyes superó a Johnson en la disputa de un balón aéreo y posteriormente puso la asistencia con un pase con el exterior. El Atlético de Madrid estaba de nuevo en una final europea, esa que ganó también en el agregado y que comenzó un ciclo dorado liderado por Diego Pablo Simeone, esta vez como entrenador.

Simeone, el coronavirus y el juego sin público en Anfield

El entrenador del Atlético de Madrid apareció en rueda de prensa el pasado 10 de marzo, y abordó la actual situación del fútbol europeo en relación con las medidas que se han tomado ante la crisis del coronavirus.

Desde allí Simeone deseó que el partido de regreso pueda jugarse con público y que no se modifiquen las condiciones ante la amenaza del coronavirus, pues piensa que «no sería justo» para los de Jürgen Klopp.

«Se escuchan rumores de que puede cambiar el escenario del partido, que en lugar de jugarse con gente se juegue sin ella. Ojalá que se juegue con gente, porque no sería justo para el Liverpool que nosotros hayamos jugado el primer partido con gente, con la importancia que tuvo, y esta vez que esté ausente lo más importante para su equipo, la gente del Liverpool», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador argentino se deshizo en halagos ante el ambiente brutal que suele presentar Anfield. «No he jugado ni como jugador ni como entrenador. No he tenido la oportunidad de jugar en un estadio maravilloso, con una gente presente, activa, que acompaña a su equipo; ha tenido resultados históricos de dar vuelta a resultados. Es un estadio maravilloso, sin duda», concluyó.