El plan millonario de la Juventus para retener a Cristiano Ronaldo: muchos millones y un delantero estrella para evitar una florentinada

No son pocas las informaciones que ha salido a la luz durante este años acerca de una posible marcha de Cristiano Ronaldo de la Juventus, algo que no sería extraño para el club, que conoce el alto nivel de competitividad de CR7 y sus ansias por competir y ganar todo.

Y a pesar de que el fútbol europeo enfrenta un parón brutal debido al avance del coronavirus, la Juventus no piensa quedarse de brazos cruzados y se encuentra trabajando a todo gas en la planificación de la próxima temporada, como no podría ser de otra forma.

Según ha informado el sitio Tuttosport, la Juve está planteándose un plan millonario, en el que ofrecerá una extensión de contrato de cuatro temporadas a Cristiano Ronaldo para evitar cometer el error del Real Madrid de Florentino Pérez que aún padece la ausencia del que fue su goleador estrella. Con esto la vecchia signora pretende mantener al delantero hasta sus 39 años.

El plan millonario incluye una astronómica cifra para Cristiano, sin embargo, el importe exacto aún no ha trascendido. Lo que se conoce es que se trata de una mejora del salario actual de CR7, quien percibe 31 millones de euros por temporada, lo que significa que cobra 2.5 millones mensualmente.

Pero la Juventus y Cristiano Ronaldo quieren ganarlo todo, especialmente la UEFA Champions League, para ello el club italiano completó el combo atractivo para Ronaldo, potenciar la delantera del equipo con un atacante estrella.

En el presente, el equipo cuenta para el ataque con Paulo Dybala (con quien conformó una interesante sociedad) y Gonzalo Higuaín, que ya parece estar viendo la puerta de salida. En este sentido, la directiva del club analiza las variantes del mercado y se plantea la llegada de otro argentino y ese es Mauro Icardi.

El delantero, a sus 27 años, tuvo una gran primera mitad de temporada en el PSG, donde está cedido, con 17 goles. Pero en lo que va de 2020 apenas suma tres y ha perdido continuidad ante la recuperación del uruguayo Edinson Cavani.

Esto ha generado que se enfriara la relación con Thomas Tuchel, su entrenador en el PSG, algo que destaca la prensa italiana como motivo de su salida.

La Juve, según informó el diario AS, no duda de que será una buena opción pagar 70 millones de euros al Inter por la ficha del delantero, aunque no está solo en la pugna puesto que el Real Madrid también está en contacto con el delantero argentino.

Otro delantero estrella que estudian desde Turín como opción para acompañar a Cristiano es Harry Kane (26 años), un jugador que sigue siendo del interés de la directiva del club merengue.