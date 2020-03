La escalofriante confesión del alcalde de Bérgamo: «El Atalanta Valencia fue una bomba biológica»

El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, no estuvo con medias tintas para referirse a las causas de la brutal explosión del coronavirus en Italia.

En una entrevista a través de Facebook Live, reconoció que: «El partido fue una bomba biológica», reconociendo que en ese momento nadie sabía lo que pasaba.

«En ese momento no sabíamos lo que pasaba. El primer paciente en Italia fue el 23 de febrero. Si el virus ya circulaba, los cuarenta mil aficionados que fueron al estadio de San Siro se contagiaron. Nadie conocía que el virus ya circulaba entre nosotros. Muchos vieron el partido en grupos y hubo muchos contactos esa noche. El virus pasó de unos a otros».

Además de esto, detalló que el algún caso de un paciente con COVID-19 que pasó inadvertido, pudo ser la primera gota del vaso, lo cual generó a posteriori el gigantesco foco, producto de que nadie sabía que se trataba de un positivo por coronavirus.

«Todos habéis visto los féretros transportados por el Ejército y ayer otras nuevas 112 muertes», explicó crudamente el alcalde, quien destacó que los féretros son transportados a otras provincias para ser incinerados.

Sin embargo, Gori reconoció que el partido de fútbol no fue lo único que generó contagios, y destacó al hospital de Alzano Lombardo como otra de las razones de la propagación del virus, «El partido no fue todo porque la chispa verdaderamente fue en el hospital de Alzano Lombardo, con un paciente con una pulmonía no reconocida y que contagió a pacientes, médicos y enfermeros. Ese es el foco del brote», afirmó.

Pero el Alcalde no es el único que ha destacado al partido de fútbol como la principal causa del brote, el responsable del Hospital de Bérgamo, en una entrevista para el diario El Mundo, también había destacado ese evento deportivo como «una bomba biológica».

«El viernes 13 de marzo fue el peor, hasta ahora… Y le doy una fecha, el 19 de febrero. 40 mil bergamascos en San Siro para el Atalanta-Valencia de la Champions. Todos juntos en autobús, metro, tren… Una bomba biológica, lamentablemente».

El jefe de neumología del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, Fabiano Di Marco, destacó que todo se precipitó el primer domingo de marzo, «a primera hora entro en urgencias. No lo olvidaré nunca. Era la guerra. No encuentro otra forma de describirlo: pacientes con pulmonías graves que agonizaban sobre camillas en los pasillos. La sala de espera más grande, abarrotada. Mientras toda Italia insistía en abrir sus ciudades, nosotros en 24 horas consumimos 5.000 mascarillas. Se desató un pánico general».

Así comenzó lo que después se convirtió en un territorio sumido en el caos, la provincia de Bérgamo es la más afectada con el coronavirus en Italia, con más de 6.471 casos y unos 500 fallecidos oficiales, esto entre su casi millón de habitantes.