Coronavirus: el FC Barcelona no llega a un acuerdo económico con sus jugadores y anuncia un ERTE

Los jugadores del FC Barcelona no pretenden dejarse un euro de su salario, ni por el coronavirus ni por nada.

A menos es lo que ha trascendido a la prensa deportiva, y en parte lo que se ha confirmado con el comunicado oficial del club emitido este jueves 27 de marzo de 2020, que deja conocer que ha decidido aplicar un ERTE para «minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus».

Después de varios días de negociaciones con los jugadores, y tras no lograr un acuerdo, aplicaran esta medida económicas a todo el personal, deportivo y no deportivo. A pesar de que en el comunicado no ofrece detalles económicos.

Se pudo conocer que la directiva pretendía que los jugadores se rebajaran un 70% del salario mientras se mantuviesen suspendidas las actividades deportivas, pero los jugadores no estuvieron de acuerdo en la cuantía ni en las formas.

Según rumores, algunos no estaban dispuestos a dar un euro, otros no aceptarían una rebaja mayor del 10% de sus ingresos anuales, mientras algunos se plantaron en una quita del 30% de su sueldo. Sin embargo, a última hora de la tarde del jueves se pudo conocer que la FIFA abogaba por una reducción del 50% del salario mientras la competición estuviera parada.

El comunicado oficial del Barcelona:

«La Junta Directiva, reunida este jueves 26 de marzo telemáticamente, ha tratado sobre las medidas a aplicar para minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad del FC Barcelona, ​​así como las acciones que se están llevando a cabo desde el Club y desde la Fundación para colaborar con las autoridades con el objetivo de evitar al máximo el contagio de la enfermedad.

La declaración del estado de la alarma el 14 de marzo pasado, como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus, supuso el cese de toda la actividad, deportiva y no deportiva, de nuestro club. Ante este escenario, la Junta Directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis.

De entre las medidas adoptadas, cabe destacar las relativas al ámbito laboral, motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del Club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo. Se trata de la presentación de los diferentes expedientes relativos en el ámbito deportivo (fútbol y otros deportes profesionales), así como en el resto del personal no deportivo.

Estos expedientes se tramitarán ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, una vez el Club haya compartido con todo su personal, deportivo y no deportivo, todos los aspectos relativos a estas medidas, y su alcance. Básicamente se trata de una reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo, y, como consecuencia, la reducción proporcional de las retribuciones previstas en los respectivos contratos, medidas que el Club quiere implementar siguiendo escrupulosamente las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y sobre todo equidad, y con el único objetivo de retomar la actividad del Club tan pronto como sea posible».