Pepe Reina revela que ha sufrido el coronavirus: «Este Gobierno es realmente una vergüenza»

Otro más y Pepe Reina da duro y a la cabeza, porque nunca se ha cortado un pelo.

El exportero de la selección española ha mostrado su descontento con cómo está manejando el Gobierno de Pedro Sánchez la situación del coronavirus.

En este caso, ha salido a criticar su labor y la de la comisión designada para manejar la pandemia que ha causado ya en España más de 7.000 muertos.

«¡¡Es realmente una vergüenza!! Están haciendo el ridículo día tras día… ¡¡INCREÍBLE!!», publicaba Reina en su Twitter junto con un vídeo que compartía el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.

Precisamente, esas imágenes fueron las que encendieron al portero.

En ellas, que son las que aparecen en el vídeo superior, se veía una de las ruedas de prensa que ofrece el comité y hacía referencia a la pregunta de una periodista.

La pregunta, dirigida a Fernando Simón fue rebotada a su compañera, Patricia Lacruz.

La respuesta de esta hizo que estallase el actual portero del Aston Villa.

Pepe Reina desveló este domingo que ha sufrido el virus:

«Aquí no realizan test, te indican que vayas al hospital si te encuentras muy, muy mal pero los síntomas son inequívocos. Hace ya 13 días desde que yo empecé con fiebre y, no te voy a engañar, he pasado unos días jodidillo. Te falta el aire y hay momentos que te llegas a agobiar porque notas que se te cierra la garganta, subes las escaleras y estás asfixiado… Tengo unos años pero no para eso».

«Han sido días de mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza constante… Pero lo hemos dejado atrás».