Roures propone exprimir a los futbolistas para salvar sus millones: 11 jornadas de Liga, Champions y Copa en dos meses

Aunque los expertos en medicina del deporte y los propios futbolistas no tienen claro cuál puede ser la estrategia para salvar la temporada de fútbol en España, el dueño del Grupo Mediapro ya plantea un escenario para salvar sus millones, jugar once jornadas de liga, más Champions League y Copa del Rey, todo en dos meses.

En una entrevista concedida a ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope, Jaume Roures, intentó inicialmente mostrarse preocupado por las salud de los futbolistas y de todas las personas vinculados al fútbol y dijo que «espera que el fútbol vuelva en julio, y digo julio porque entre otras cosas hay que garantizar la salud de todos. Volverá sin público, seguramente, pero antes de eso tienen que hacer una pretemporada. Después de tanto tiempo en casa no pueden salir a jugar como si no hubiese pasado nada», dijo.

«Es imprescindible que todo el entorno de los equipos profesionales esté bien. Una cosa es que sea importante acabar la temporada y otra es que vayamos a poner en riesgo la salud de alguien. Y eso no lo vamos a hacer», afirmó con un mensaje cercano, aparentando preocupación.

No obstante, después explicó su teoría, que algunos comunistas catalogarían de explotadora, para poner a los futbolistas en medio del agotador verano español a machacarse ante temperaturas de 40 grados para que el amigo de Zapatero y jefe de Monedero no pierda sus millones: «Habrá pretemporada en mayo, tres semanitas si no aparecen problemas de por medio; y en julio y agosto se jugarían esas 11 jornadas.»

«Quedan cuatro rondas y media de ‘Champions’, más la final, y la Copa del Rey. Puede ser un poco apretado, pero todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles-domingo», dijo con total tranquilidad el millonario rojo.

Palabras que matizó al destacar que en caso de que surja algún positivo por coronavirus, tendría que suspenderse la competición, «si diese positivo un jugador -por ejemplo, el 20 julio-, hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Tenemos que garantizar con todos los medios necesarios que eso no pase cuando se empiece a jugar. Y si eso pasa, se cierra el chiringuito», dijo.

Los millones rojos y el apoyo a Sánchez.

Como no podía ser de otra manera, el responsable del grupo Mediapro habló de la importancia de sus millones, como siempre con disimulo, «no se pondrá en peligro la salud de nadie», pero destacó que «no jugar supone un agujero de 700 millones que cuesta mucho resolver. Lo arrastraríamos durante mucho tiempo, por eso hay que intentarlo. ¿La siguiente temporada? Está todo por resolver», aseveró, aunque por eso no tendría que preocuparse porque Sánchez dispone del dinero de los españoles para ayudar a recuperar los millones de la televisión privada.

Quizás en relación con esto, Roures demostró todo su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no podría ser de otra forma y argumentó que la crisis del coronavirus es en realidad «una situación desconocida, absolutamente impensable», además de decir que es «muy incorrecto ir buscando las cosas que se hacen mal».

«Todo el mundo está improvisando porque nadie ha hecho frente a una situación como ésta. Ya hemos visto -en nuestro entorno más cercano- que cada gobierno ha hecho cosas diferentes. Se cometen errores, pero es que es muy fácil hablar a toro pasado», agregó.

Por esto pidió millones y más millones: «Ahora, el Estado debe asumir que esta economía implica deuda y hay que poner los medios para que el día después de hibernar, la máquina arranque. Hay que volcar todo el dinero que sea necesario para que la máquina no se paralice, y ahí no podemos ser timoratos, no podemos enviar a millones de personas al paro. La máquina de imprimir billetes tiene que funcionar. Hay medios para que esto no ocurra», espetó.