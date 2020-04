Javier Clemente incendia Twitter con esta disparatada idea para saltarse el confinamiento por el coronavirus

Dicen en plan coña que el de Baracaldo, jugando toda su vida al cerrojazo, ahora, en plena pandemia por el coronavirus le da por plantear un sistema abierto.

Javier Clemente Lázaro, exseleccionador español y técnico de varios equipos en España, el Athletic de Bilbao, el RCD Español, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el CD Tenerife, el Real Murcia, el Real Betis o el Sporting de Gijón, es de los que no soporta el anonimato y de vez en cuando tiene que liarlas pardas.

El preparador técnico, que décadas atrás montaba grandes incendios en las ruedas de prensa y en las entrevistas con declaraciones altisonantes, ahora trata de conseguir el mismo efecto en Twitter y a fe que esta vez lo ha logrado.

Pónganse ustedes en situación y mezclen ingredientes: Clemente, coronavirus, confinamiento y estado de alarma. Obviamente, conociendo al personaje, ¿qué creen que opina el entrenador sobre lo de tener que estar resguardado en el domicilio?

Como al vasco siempre le ha gustado jugar a la contra, no ha tenido mejor idea que poner a caldo la medida impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que no tiene sentido que aquellos que no están contagiados tengan la obligación de quedarse en sus casas, que podrían hacer perfectamente vida normal.

En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian , los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas . Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados , mal de muchos consuelo de tontos — Javier Clemente (@JaviClemente_) April 2, 2020

Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía la conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar . Y quienes van ? Pues los que están sanos . Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa . — Javier Clemente (@JaviClemente_) April 2, 2020

UN CHORREO DE LOS BUENOS

Clemente, como además él se lo imaginaba, provocó un auténtico tsunami con su reflexión de barra de bar. Los tuiteros le brearon a base de bien por su irresponsabilidad y por poco menos que invitar a que el personal se tomase por el pito del sereno el confinamiento:

Mister, tomate la pastilla — Joaquín (@absolut1865) April 2, 2020

cada año que pasa empeora mas usted, yo ya no se si es ke no sabe mejorar o que no quiere mejorar — @oocrespo (@oocrespo) April 2, 2020