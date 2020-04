Conmoción en Francia: el médico del Reims se suicida tras confirmar su positivo por coronavirus

El coronavirus sigue arrasando vidas y en Francia una lamentable noticia que vincula al deporte y a la enfermedad ha dejado a todos en shock.

El cuerpo del médico del Stade Reims, Bernard González, fue hallado sin vida este domingo 5 de abril de 2020 en su domicilio, después de que llevara algunos días en cuarentena junto a su mujer.

El suceso ha ocurrido apenas unos días después de que el médico confirmara su positivo en coronavirus. Ahora se conoce que dejó una carta explicando los motivos y el club confirmó su fallecimiento a través de un emotivo mensaje en las redes sociales.

«Destrozado, el Stade de Reims llora este domingo al doctor Bernard Gonzalez. El del club pero también el de cientos de vecinos y vecinas de Reims«, escribió el Reims en su web, donde lo describe como un hombre de letras y ciencias y un «curioso incansable».

El presidente del equipo, Jean-Pierre Caillot, dijo que está «aturdido» tras descubrir la noticia.

«Me faltan las palabras. Esta pandemia toca el Reims en pleno corazón. Nos deja una personalidad del club y un gran profesional del deporte. Su misión en el club durante más de 20 años ha sido realizada con el mayor de los profesionalismos, de manera apasionada y desinteresada«, dijo Caillot.

El alcalde de la ciudad, Arnaud Robinet, amigo de Gonzalez, explicó en el diario «Le Parisien» que el fallecido había dejado un mensaje para explicar el acto a su familia pero desconocía el contenido de la misiva.

«Pienso emocionado en sus padres, su mujer, su familia. Es una víctima colateral de la Covid-19 porque había dado positivo y se encontraba en cuarentena«, dijo Robinet.

«Era un hombre comprometido y muy humano. Era un fiel reflejo de su familia, encantadora y agradable. Sé que dejó una nota explicando las razones de su gesto. Pero ignoro lo que decía», dijo el alcalde de la ciudad, Arnaud Robinet, a Le Parisien.

David Guion, entrenador del equipo galo, confirmó a L’Equipe que: «Mi presidente me acaba de informar. Es muy difícil hablar de ello. Estamos en shock. Dejó una carta explicando su gesto, pero ya no lo sé. No puedo hablar de ello».