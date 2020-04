Todo el Barça contra su presidente: Rousaud responde al «poco valiente» Bartomeu y lo deja en la cuerda floja

El día que Josep Bartomeu abandone la directiva del club, cuando sea, no regresará nunca más y no será recordado precisamente por sus buenas acciones.

El que estaba llamado a ser el delfín del actual presidente en las próximas elecciones del FC Barcelona, Emili Rousaud, ha ‘disparado a la cabeza’ este 8 de abril de 2020 desde en Catalunya Radio con respuesta contundente contra Bartomeu, quien el día de ayer había pedido la dimisión de varios directivos del club, entre ellos Rousaud.

El vicepresidente habló respecto de su candidatura y quiso separarse de lo que parecía un proyecto firme: «Yo no he llegado a presentar ninguna candidatura, porque quería aclarar el panorama. Una candidatura continuista de una junta que no tuviera credibilidad, no tiene sentido. Había mucho consenso en la Junta de que si había una candidatura continuaste, fuera yo. Me haría mucha ilusión porque soy muy del FC Barcelona».

En cuanto al intento de Bartomeu de desmantelar la Junta Directiva, afirmó que recibió una llamada del presidente y explicó:

«Me llamó para decirme que quería hacer una remodelación de la junta y que tenía recelos con una serie de directivos, entre ellos yo. Había filtraciones a la prensa que molestaron a los jugadores y consideraba que yo había criticado el trabajo de los ejecutivos del club. Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores»… dijo y además asomó que Bartomeu actuó como un cobarde en las formas, «me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo».

«Entiendo y respeto que el presidente busque otro perfil de directivo, pero podíamos haber esperado tres o cuatro semanas para hacerlo. No me han gustado las formas», dijo.

Con respecto a las acusaciones que daban a entender que una parte de la junta había pedido la dimisión de Bartomeu, el directivo afirmó que «en la junta informal de hace unas semanas nunca se pidió la dimisión de Bartomeu, se planteó que quizás lo conveniente era adelantar elecciones, la mayoría se decantaba por ello pero no pasó nada», dijo.

«La junta es un órgano colegiado y la discrepancia es buena. A nadie le gusta que le lleven la contraria, pero los estatutos recogen que en la junta los temas deben debatirse».

Respecto de las irregularidades en la contratación de la empresa I3Venture, mediante la cual se promovió el ataque contra otros directivos y contra los jugadores (incluyendo al propio Messi), Emili Rousaud afirmó que «las facturas se trocearon».

«Yo estoy en el comité de adjudicación y las facturas de esta empresa (I3Venture) se trocearon con el objetivo de saltarse los controles internos del club, eso es una realidad».

Jugadores, directivos y exfiguras del club tienen a Bartomeu en la mira, la guerra pública que desató quien debió ser el líder de un club universal e histórico como el Barcelona tiene un solo final posible. Bye bye Barto.