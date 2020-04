Nuevo ‘bombazo’ a Bartomeu: salen a luz las seis empresas que conforman el ‘Barçagate’

Para la tarde de este lunes 13 de abril ya está convocada la Junta Directiva del FC Barcelona, quizás llegue hoy la noticia de la dimisión de Josep Bartomeu, quizás no, pero lo cierto es que ya se conoce que siguen cayendo ‘bombazos’ al presidente.

Ha sido la cadena SER ha la que ha dado a conocer el nombre de las seis empresas, vinculadas a Carlos Ibáñez, que fueron utilizadas por la entidad para fraccionar las facturas. En concreto, dos españolas, tres argentinas y una uruguaya.

A la ya conocida I3 Ventures SL ahora se suman NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA, todo con la finalidad de saltarse los procedimientos internos de contrataciones establecidos en los estatutos del club catalán.

No conforme con esto, la directiva de Bartomeu habría utilizado seis departamentos diferentes para hacer pasar las contrataciones, incluyendo a La Masia, cantera de niños y jóvenes del club, además esta se habla de Barça Innovation Hub, Actius Digitals, Patrocinis, Mitjans de Comunicació y Fundació FCB.

Las seis empresas fueron contratadas oficialmente a mediados de 2018, aunque ya trabajaban para el club desde finales de 2017 y sus contratos se formalizaron con efectos retroactivos.

El jefe de gabinete de presidencia, Jaume Masferrer, apartado temporalmente de su cargo mientras la auditoria encargada a Price Waterhouse Coopers (PWC) aclara el asunto, era quien centralizaba todos los informes que emitían estas empresas de los distintos departamentos.

Fue el programa ‘Què t’hi jugues’ el que hizo pública la existencia de ‘I3 Ventures’, unas de las seis empresas contratadas por el FC Barcelona y que, entre otras cosas, se dedicaban a desprestigiar a exjugadores y directivos que representaran algún peligro para Bartomeu de cara a las futuras elecciones del Barça.

El intermediario para la contratación de estas empresas, Carlos Ibáñez, negó inicialmente la existencia de otras empresas más allá de I3 Venture, y también desmintió los señalamientos respecto de la elaboración de un plan de acción para enfangar la imagen de Víctor Font, que representaba un obstáculo para el clan de Bartomeu.

La guerra interna

La gestión de Bartomeu ha generado una guerra interna repleta de escándalos, los más recientes fueron los dardos que disparó el que estaba llamado a ser el delfín del actual presidente en las próximas elecciones del FC Barcelona, Emili Rousaud, quien el pasdo 8 de abril de 2020 se descargó contra el presidente, quien el día de anterior había pedido la dimisión de varios directivos del club, entre ellos el propio Rousaud.

El vicepresidente habló respecto de su candidatura y quiso separarse de lo que parecía un proyecto firme: «Yo no he llegado a presentar ninguna candidatura, porque quería aclarar el panorama. Una candidatura continuista de una junta que no tuviera credibilidad, no tiene sentido. Había mucho consenso en la Junta de que si había una candidatura continuaste, fuera yo. Me haría mucha ilusión porque soy muy del FC Barcelona».

En cuanto al intento de Bartomeu de desmantelar la Junta Directiva, afirmó que recibió una llamada del presidente y explicó:

«Me llamó para decirme que quería hacer una remodelación de la junta y que tenía recelos con una serie de directivos, entre ellos yo. Había filtraciones a la prensa que molestaron a los jugadores y consideraba que yo había criticado el trabajo de los ejecutivos del club. Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores»… dijo y además asomó que Bartomeu actuó como un cobarde en las formas, «me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo».