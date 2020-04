Quique Setién dispara los nervios madridistas: «No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más»

En caso de que LaLiga Santander no pudiese reanudarse a causa del COVID-19, los dos puntos de ventajas que tiene el Barcelona sobre el Real Madrid fuesen la clave para definir al campeón, y aunque ese escenario ha sido negado una y otra vez por el presidente, Javier Tebas, el entrenador blaugrana, Quique Setién, confesó que si esto llegara a materializarse no se sentiría campeón.

«No me voy a sentir campeón aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos empatados con el Real Madrid. Pero la realidad es que esto es totalmente anecdótico, es una situación muy difícil para todo el mundo», comentó en una entrevista a TV3.

Setién dejó claro que tiene total deseo por jugar, aunque destacó que la prioridad es la salud, «Si jugamos, fenomenal. A ver si podemos mantener esa ventaja que llevamos ahora», afirmó.

«Lo que a mí me gustaría, sin duda, es jugar y quedar campeón jugando. La realidad es que la situación está como está, y se ha cortado en esta situación. No sé si esto valdría para otorgar un título o no, la realidad es que me es indiferente».

En este sentido y observando la ascendente cifra de fallecidos y contagiados por coronavirus en España, dejó claro que la prioridad en este caso es controlar la pandemia, «lo que me preocupa es que esto se solucione cuanto antes, que podamos salir y abrazarnos y recuperar a la gente mayor, que está sufriendo esta situación con más intensidad. Lo demás es superfluo», dijo Setién, que también aclaró que tiene contrato hasta el 2021 y que tiene todas las intenciones de seguir en el club. «Tengo firmado un año y medio fijo, luego otro condicional y la realidad es que espero cumplirlo y renovar, incluso».

Pero como no podía ser de otra forma, Setién enfatizó en que sus objetivos están en Europa, y al igual que la mayoría de los hinchas y jugadores del club, sueña con coronarse en la Champions League. «Se lo digo muchas veces a los jugadores, que tengo bastante prisa y no tengo tiempo que perder y me gustaría ganar la ‘Champions’ y la Liga. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres con la ‘Champions’ con las vacas por allí», apuntó distendido.