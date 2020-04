‘Explosión’ en Twitter: un tertuliano de ‘El Chiringuito’ confiesa que es comunista y de los radicales

La crisis del coronavirus y el confinamiento están haciendo estragos en España y los tertulianos de ‘El Chiringuito’ acostumbrados a la constante polémica parece que no están a gusto con tanta tranquilidad en casa.

Uno de ellos ha decidido confesar en Twitter su fervor por la extrema izquierda, y la red social del pajarito azul ha estallado por la polémica con miles de mensajes y likes, algunos de recriminación y otros de apoyo.

Se trata de Alfredo Duro, el fiel seguidor del Real Madrid, quien se convirtió en tendencia la tarde de este jueves gracias a un mensaje en el que atacó a los neoliberales: «Hola, señor Estado. Me llamo Neoliberal. Puede usted, si no le importa, venir a rescatarme otra vez?????”, escribió el tertuliano de Josep Pedrerol que inmediatamente recibió el apoyo del Chavista Iñigo Errejón, quien no dudo en darle me gusta al tuit.

Pero el periodista madrileño no se limitó a dejar el polémico mensaje, sino que también se dispuso a responder los mensajes de apoyo que le llegaban de los comunistas en la red, tomándoselo al estilo ‘Chiringuito’, medio en serio, medio en broma.

Pero también hubo quien le recordara al periodista la realidad que sufren los trabajadores de su cadena: «Neoliberal como Atresmedia, que es quien te paga tu sueldazo por hacer un Salvame futbolístico. Mientras tanto millones de trabajadores en ERTE no han cobrado la nómina de abril», dijo un tuitero.

Otros manifestaron su decepción, le recordaron que el Estado es el responsable por la forma en la que se ha gestionado la pandemia en España y otros que, lo admiran en lo deportivo, le recordaron lo que sufre, por ejemplo, Nicaragua, y le avisaron que de política no tiene la menor idea.

@alfredoduro1 con lo que te aprecio y cuando hablas de política me recuerdas al gran Joe Strummer . Un grande que de política ni zorra idea .

Lo cierto es que no es la primera que Alfredo Duro hace alarde de su amor por el comunismo, el madridista también definió al himno de la Unión Soviética como «el más solemne de la historia» y definió a Karl Max como «el único banquero fiable», entre otras perlas de ese mismo tono.