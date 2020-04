Iniesta apuesta por Iker Casillas para la RFEF: «Todos lo vemos capacitado para estar ahí»

Luis Rubiales lo va a tener muy complicado para volver a dirigir la la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una vez se lleven a cabo las elecciones.

Y no solo por el hecho de que ha sido imputado por falsificación de documento público, sino porque la candidatura de Iker Casillas va cogiendo cada vez más fuerza.

En una entrevista publicada este 21 de abril de 2020, Andrés Iniesta aseguró que ve a Casillas «capacitado» para dirigir la (RFEF), pero también ha abordado la actual situación del FC Barcelona presidido por Josep Bartomeu, en el cual las «situaciones extradeportivas» se han convertido en la «normalidad».

«Con Iker he hablado, pero no de ello. Si es su deseo y tiene convencimiento, todos vemos en Iker una persona capacitada para estar ahí, por lo que es y por lo que ha representado. Si está convencido de que puede hacerlo bien, ¿por qué no vamos a otorgarle ese momento?», declaró en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena SER.

En cuanto a su futuro profesional, Iniesta reconoció que una vez se retire como jugador espera seguir en el fútbol, pero como entrenador, «creo que intentaré acabar de entrenador. Con el paso del tiempo me va gustando más la idea, me siento identificado con esa figura», afirmó.

«Si Dios quiere y no pasa nada, intentaré jugar dos años más. Visualizarme en cualquier escenario así no tiene sentido. No me escondo con la idea de que me gustaría volver al Barça en algún momento de mi vida, cuando esté preparado», afirmó sobre la idea de regresar al club catalán.