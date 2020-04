‘Mazazo’ de Ángel Torres contra los clubes que aplicaron ERTEs pero que harán fichajes millonarios

El presidente del Getafe, Angel Torres, ha aclarado que en el Getafe FC no se llevará a cabo ningún ERTE, pero no conforme con esto, levantó la voz contra los clubes que recurren a esta salida para atenuar los efectos del COVID-19, pero que en cambio se plantean fichajes millonarios.

«No vamos a hacer un ERTE de ninguna manera y no entiendo que haya clubes que recurran a él«. dijo el presidente del Getafe en una entrevista para el diario AS, donde, fiel a su estilo, dejó sus opiniones sin pelos en la lengua.

«Prefiero no criticar a compañeros que lo han hecho, pero es un sinsentido. No fuimos a concurso de acreedores, pero hay una normativa que entre todos aprobamos como la solución a los problemas de los que venía el fútbol. Cinco años después ya se quiere recurrir a ayudas públicas y tomar estas medidas (…) A los diez días de estar parados ya se estaba recurriendo al ERTE», expresó de forma contundente.

En este sentido manifestó que su club no tiene intención de «perjudicar a ningún empleado» y admitió que desconoce exactamente el dinero que perderá por la crisis del coronavirus, pero dejó claro que el Getafe es un club «saneado».

«Sería más grave si no se pueden disputar más partidos. No somos un club de grandes taquillas porque tenemos el estadio casi completo con los abonados a los que habría que devolver la parte correspondiente a los partidos que no van a disfrutar», destacó.

Y sin temor alguno señaló a los clubes de fútbol que pretenden aprovechar «las ayudas públicas», cuando son iniciativas destinadas a «otros sectores».

«Yo no me callo ni debajo del agua y voy hasta el final para defender lo mío cuando creo que tengo razón. Que cada uno haga lo que quiera, pero es un sinsentido que clubes de fútbol se ayuden de medidas públicas pensadas para otros sectores que lo están pasando muy mal (…) Dígame cómo justificarán clubes que están recurriendo al ERTE hacer grandes desembolsos en verano. Lo tienen difícil», señaló el dirigente al diario AS.

Torres fue enfático en su parecer de que la actual temporada no puede ser cancelada, y lo argumenta diciendo que «no se puede empezar una competición sin haber acabado la anterior«, por esto su discrepancia con la Real Federación Español de Fútbol que dirige Luis Rubiales.

«Queremos jugar y tenemos todas las fechas. Se gana y se pierde en el campo. Cuando las autoridades lo decidan. Si LaLiga se acaba hoy somos cuartos, no hay más. La UEFA no permitirá jugar sus competiciones a ningún equipo de federaciones que no hayan acabado su competición. En Europa se juega por invitación de UEFA, pero aquí algún iluminado no se ha enterado de nada». Señaló.

El presidente del Getafe fue el primer dirigente del fútbol español que se plantó contra los grandes eventos de la UEFA cuando ya el coronavirus se propagaba en Italia, y ahora cree que el regreso a puerta cerrada es la «opción menos mala», aunque solo está de acuerdo con el regreso al campo «si hay garantías para todos», por lo que ha repetido que «lo importante es la salud y el Getafe hará lo que mande el Ministerio de Sanidad».