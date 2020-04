El CSD apunta al ego de Sánchez para que autorice el regreso del fútbol: «Mejoraría nuestra reputación»

El fútbol tiene que volver sí o sí, a pesar de que no se haya resuelto el asunto de los tests, que no se consigan mascarillas y por supuesto, aún cuando no se ha dado con la fórmula para que los ciudadanos puedan salir del confinamiento en España, esa parece ser la idea del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El organismo está tan convencido de ello que ha remitido este viernes 24 abril al Ministerios de Sanidad un protocolo cargado de razones para que tenga lugar la «Reanudación de la actividad deportiva profesional», pero ¿cómo hacerlo? apuntando alto y con precisión al ego del que manda, Pedro Sánchez, y conociendo al personaje, no descartemos que el fútbol esté de vuelta en los próximos días.

En el documento de cuatro folios se detallan todo tipo de razones para que los futbolistas puedan comenzar los entrenamientos el próximo lunes e iniciar, cuanto antes los encuentros, que ya se ha acordado que sean a puerta cerrada.

No hay que olvidar que quien preside el CSD es Irene Lozano, ficha del propio Pedro Sánchez para el organismo por haber sido la flamante escritora a quien se le encargó esa gran obra literaria «Manual de resistencia».

En el documento, el CSD explica que existen «beneficios políticos» si se recupera el fútbol, detallando que, el regreso de LaLiga generaría una «normalización de la vida cotidiana».

«Volver a jugar partidos a puerta cerrada, permite emitirlos por televisión», lo que además «contribuye a fortalecer el espíritu colectivo en la última fase del confinamiento», sobre todo teniendo en cuenta la situación de los hogares en cuarentena: en el entorno de las familias, las residencias de ancianos, los centros de menores y, también, los centros penitenciarios.

El documento también destaca que con el regreso del fútbol también repuntaría la «reputación de España» y recuerda que el Real Madrid y el Barcelona son las más grandes marcas que resaltan a España a nivel internacional.

«Las dos marcas españolas más conocidas internacionalmente son el Real Madrid y el Barcelona… Que la liga española (una de las mejores del mundo) se reanudara repercutiría positivamente en nuestra reputación… idear protocolos seguros nos situaría en la vanguardia de la sanidad deportiva», señala el documento.

Otro aspecto que resalta el documento es la capacidad del fútbol para ayudar al resurgimiento de la economía, explicando que el fútbol aporta el 1,4% del PIB, y que genera unos 185.000 empleos directos e indirectos, y por si esto fuera poco apela al sentimiento por los deportistas de alto nivel y los cataloga como un «bien nacional» como representantes de España en las competiciones internacionales. «Esto tiene gran relevancia política», dice el texto, pues «al reanudar su entrenamiento, ayudamos a que cuando ejerzan esa representación de España lo hagan en mejores condiciones».

Amiga de confianza

Hay que tener presente que fue el mes de enero de este 2020 cuando Pedro Sánchez sorprendió al deporte español, metiendo con calzador a Irene Lozano en el Consejo Superior de Deportes.

Sobre todo porque se trata de una profesional que nada tiene que ver con el deporte, pero sí con la política, lo que en España se conoce como un enchufe. Lozano, como dijimos antes, goza de toda la confianza de Pedro Sánchez, tanto así que fue la autora de su libro. ¿Qué podría salir mal?