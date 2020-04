Cómo jugar en contra Messi: el vídeo en el que el argentino humilla a sus oponentes

Para nadie es un secreto que Lionel Messi, ya a sus 32 años, está atravesando la etapa final de su carrera, con 697 goles (la mayoría con la izquierda 580), pero su inmenso talento le ha permitido anotar goles también con la cadera o con el pecho y como dedo en el ojo para los adoradores de Maradona, también anotó con la mano.

Rio Ferdinand ha sido de los futbolistas que ha dado más detalles acerca de la imposibilidad de parar a Messi en el campo, pero no el único. Una compilación de especialistas, defensores y entrenadores hablaron del método para que el delantero argentino deje de apilar rivales como si fuesen conos y el vídeo del canal de Youtube MagicMessi se hizo viral.

Todos saben que el rival a marcar cuando enfrentan al Barcelona es él, pero nadie sabe cómo.

En el vídeo hay rivales que dejan saber su admiración ante Messi como Diego Forlán, Río Ferdinand, Jerome Boateng, Yaya Touré, Ashley Cole, Virgil van Dijk, Alessandro Nesta, entre otros, quienes han salido al terreno de juego a enfrentar a un contrincante que los ha humillado, al que no han podido quitarle el balón. “No hay manera, debes marcarlo en equipo”, reveló el propio Ferdinand, ex zaguero del Manchester United quien jugó ante Messi en dos finales de Champions: “No podíamos ni siquiera tocarlo”.

Entrenadores de la talla de José Mourinho, Mauricio Pochetttino, Diego Simeone o Jürgen Klopp también admitieron en conferencia de prensa que no hay ninguna pauta a seguir al momento de quitarle el balón al rosarino. “En el uno contra uno es imparable”, reconoció Arsene Wenger tras perder en el Camp Nou con el Arsenal.

Los que más lo han sufrido, los arqueros, ya ni siquiera saben qué hacer cuando se les acerca: “Tratas de anticiparte a lo que va a hacer. Pero es muy difícil porque es capaz de hacer lo que quiera cuando quiere», admitió Manuel Almunia. El ex Arsenal fue más analítico que su colega Gianlugi Buffon: “Es un extraterrestre”.

El debate sobre si Lionel Messi, ganador de seis Balones de Oro, es el mejor de la historia es eterno, ya que no hay registros visuales de muchos futbolistas que han marcado una época, además el fútbol ha evolucionado con el tiempo y eso es gracias a quienes jugaron antes que el goleador argentino. Sin embargo, todos estos jugadores que lo han enfrentado, ya que sus compañeros del Barcelona no forman parte de este clip, no dudan en elegirlo como el mejor del último tiempo.