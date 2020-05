El FC Barcelona regresa con todos los jugadores pasando los test del COVID-19

El FC Barcelona se está ‘enfrentándose’ a los test del COVID-19.

Los jugadores del primer equipo fueron ‘convocados’ en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para realizar las pruebas diagnósticas del coronavirus. Un procedimiento obligatorio para volver a los entrenamientos.

El primero en llegar a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper fue el inspector de LaLiga, Miguel Carretero. El mismo que estuvo supervisando y dando el visto bueno las instalaciones blaugrana pudieran hacer los test a los jugadores.

Una lista que estaba encabezada a primera hora por Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Clement Lenglet y Marc André Ter Stegen, por este orden. Sin embargo, se trató de una ‘operación exprés’, en unos 20 minutos entraban y salían los jugadores.

El tiempo suficiente para realizar una breve entrevista, someterse al test, pasar por la báscula, medir el índice de masa corporal y hacer una prueba de cardiograma.

Tras esta primera tanda de futbolistas, los siguientes en llegar fueron Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Veinte minutos más tarde aparecían Nelson Semedo y Arthur Melo.

No todos los jugadores llevaban la mascarilla en el coche. Por ejemplo, cumplían con las normas Rakitic, Lenglet y Sergi Roberto, pero el resto acudieron sin la protección recomendada por el protocolo de LaLiga.

Es importante destacar que el delantero francés Ousmane Dembélé no tendrá que pasar el test, ya que según adelantó la cadena SER, al no estar inscrito en LaLiga -el club le dio la baja tras haber sufrido una lesión de larga duración en los isquiotibiales- no tiene permiso del organismo para someterse a las pruebas.

Aparte de los jugadores del primer equipo, también están convocados este miércoles 6 de mayo para pasar las pruebas un total de seis jugadores del filial: Ansu Fati, Riqui Puig, Iñaki Peña, Alez Collado, Ronald Araujo y Monchu.