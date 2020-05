Schuster contra la final de la Copa entre el Athletic y la Real: «Pitan el himno y eso es imperdonable»

La sola posibilidad de que se juegue la final de la Copa del Rey con público ha generado muchas críticas. Mientras España sigue registrando cifras significativas de contagios y muertes por COVID-19, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo para disputar el encuentro a puerta abierta y lo peor, con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales.

A este tema se refirió Bernd Schuster, quien habló para ‘El Transistor’ de ‘Onda Cero’ y expresó las razones por las cuales las autoridades sanitarias deben descartar que se pueda llevar a cabo la final en tales condiciones. «La final no se puede jugar por los dos equipos que están ahí. Si fuera por mí, no habría final este año. Si por lo menos la juegan, que no sea con público, no entiendo que haya público en las gradas», expresó el jugador alemán.

«No lo entiendo (que se juegue con público), que lo jueguen, pero por lo menos sin público, yo con público no lo entiendo, por un lado estamos todavía con mucho miedo y no se qué»

Y es que el extécnico del Real Madrid dejó claro que no tiene «mucha simpatía» por los equipos vascos, y que no vería el partido ni por televisión, sobre todo porque sus aficiones suelen pitar al himno de España.«No tengo mucha simpatía a estos dos equipos, es una de esas finales que yo no vería por televisión. No me gustan esos dos equipos», dijo y explicó.

«Real y Athletic siempre me han chocado y yo de la Copa del Rey tengo siempre otra sensación, otro respeto, para mí que piten el himno es imperdonable», dijo Schuster, mostrando su sentir contra los clubes vascos.

El acuerdo entre el Athletic y la Real Sociedad

Fue el pasado lunes 4 de mayo cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que el Athletic Club y Real Sociedad llegaron a un acuerdo para jugar la final de la Copa del Rey, pero a diferencia de lo que han dicho todas las autoridades por activa y por pasiva, pretenden disputar el encuentro con público.

Aunque la fecha del encuentro aún no se ha acordado, desde la RFEF ya han anunciado compartir a plenitud el acuerdo entre los dos clubes, a pesar de que con esto se contaría el aviso de la UEFA, que decidió de que las copas nacionales terminen pero a puerta cerrada.

Comunicado de la RFEF

Los presidentes del Athletic Club y de la Real Sociedad, clubes finalistas del Campeonato de la Copa del Rey correspondiente a la temporada 2019-2020, tras reunirse con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, han acordado solicitar a la RFEF que la Final de Copa se pueda celebrar con público y de manera oficial, a puerta abierta, en una próxima fecha a determinar de acuerdo entre las tres partes.

El deseo y la voluntad de ambos clubes siempre ha sido, ahora y antes, jugar la final con la presencia de nuestros aficionados y aficionadas. Es lo que más nos gustaría. Una Final de Copa con nuestras aficiones en las gradas.

Al mismo tiempo, el Athletic Club y la Real Sociedad quieren que la Real Federación Española de Fútbol garantice que la Final de Copa se disputará como competición oficial y tendrá la consideración de título oficial. Para ello, han solicitado a la Secretaría General de la RFEF que la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF, cuya próxima reunión se celebrará el viernes 8 de mayo de 2020, tome un acuerdo de modificación de calendario que habilite que la Final de Copa se pueda celebrar como título oficial con el apoyo y el calor de los aficionados y aficionadas de ambos equipos.

Con esta decisión, el Athletic Club y la Real Sociedad desean poner en valor uno de los eventos deportivos más prestigiosos y con más tradición que se puede disputar en el fútbol mundial, único en esta edición y hacerlo junto a sus seguidores, seguidoras, abonados, abonadas, socios y socias, la verdadera esencia y la razón de ser de este maravilloso deporte.