Roberto Soldado le mete un ‘hat-trick’ de ‘zascas’ al Gobierno de Sánchez e Iglesias

Roberto Soldado le metió un ‘hat-trick’ de ‘zascas’ al Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

El futbolista del Granada marcó su primer ‘golazo por la escuadra’ cuando atacó, este 10 de mayo, al PSOE por la publicación de un ‘tweet’ donde juzgaba duramente la labor de Isabel Díaz Ayuso en la emergencia sanitaria del coronavirus.

En concreto, el partido de Pedro Sánchez alegaba que «la vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad”.

La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad.#ProtegemosMadrid pic.twitter.com/AtZRRaPTb3 — PSOE (@PSOE) May 8, 2020

El exjugador del Real Madrid se limitó a responder la ruin publicación con una popular frase de Mark Twain: «Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido engañados».

Con el marcador en contra, el Gobierno ‘tiró de banquillo’. Es decir, sacó a sus ‘trolls’ de las redes sociales para atacar al deportista. Sin embargo, el tiro les salió por la culata a los socialistas y comunistas.

Uno de los fanáticos de la extrema izquierda española intentó atacar a Soldado pidiéndole que donase una importante parte de su sueldo. Sin embargo, el valenciano hizo un ‘regate’ que dejó al defensa del Gobierno en el suelo:

«¿Te parece poco ‘donar’ casi la mitad de nuestro ‘desproporcionado’ sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien».

Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro “desproporcionado” sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien. Gracias https://t.co/Fr2EB8gvaF — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 10, 2020

Segundo ‘gol’ para Soldado e inquietud dentro del Gobierno.

Sin embargo, para rematar la faena dedicó un tercer ‘zasca’. El futbolista insistió en lo que mal que está gestionando el Gobierno de Sánchez e Iglesias los recursos para afrontar la crisis del coronavirus:

«¡Si no hay es porque no quieren! O no saben utilizarlo. Porque tienen miles de millones para gastarlo en lo que más necesitamos, mascarillas no homologadas, test chinos falsos…».

Si no hay es porque no quieren! O no saben utilizarlo. Porque tienen miles de millones para gastarlo en lo que más necesitamos, mascarillas no homologadas, test chinos falsos,… https://t.co/fFGrgmjKzQ — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 10, 2020

El jugador del Granada finalmente acabó con el Gobierno recordando «todo mi reconocimiento a los médicos, enfermeros, pero se te ha olvidado también a los ‘expertos’ que asesoran al Gobierno. Yo en ningún momento voy de héroe. Lo que no estoy de acuerdo es lo que hacen con los impuestos que pagamos todos. A ver si es tan difícil de entender».

Podemos contra los futbolistas

No es la primera vez que un deportista pone contra las cuerdas al Gobierno del PSOE y Podemos.

“Eres escoria Pablito!! Puto demagogo y embustero. Besa la bandera y no te limpies con ella, pedazo de mierda!!».

Así de duro se mostró José Antonio García Calvo con el vicepresidente segundo.

Sus palabras llegaron después de que Pablo Iglesias publicase un tweet poniendo sobre la mesa la opción de ir a ‘expropiar’ al sector privado para intentar paliar el desastre en la gestión de la lucha contra el coronavirus.

“Toda la riqueza en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)”, decía el mensaje del fundador de Podemos que encendió la ira del exfutbolista, quien se viralizó a través de las redes sociales por sus duras palabras contra el que fue asesor personal del tirano Hugo Chávez.

Sin embargo, en solo cuestión de horas apareció Pablo Echenique en un fallido intento por ayudar a su ‘líder supremo’ y desprestigiar al deportista que militó en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid:

“Lo de García Calvo parece una cosa anecdótica: un señor maleducado y del que nadie se acordaba diciendo barbaridades en medio de la peor epidemia del último siglo. Pero en realidad revela un patrón más general que define el fenómeno de la ultraderecha”.

Lo de García Calvo parece una cosa anecdótica: un señor maleducado y del que nadie se acordaba diciendo barbaridades en medio de la peor epidemia del último siglo. Pero en realidad revela un patrón más general que define el fenómeno de la ultraderecha. Permitidme el hilo 👇 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) March 30, 2020

Como es costumbre, el portavoz de Unidas Podemos apeló al uso de los términos ‘facha’ o ‘ultraderecha’ para intentar tildar de fanatismo las críticas contra su partido o ideología. En un falso intento de dar lecciones morales, Echenique afirmó que “insultar es la expresión sin filtros del odio. La ultraderecha es la canalización política del odio”.

Sin embargo, el comunista olvidaba que el insulto es un aspecto común de su partido. No en vano, él mismo publicaba el pasado 28 de febrero: “De los productores de «Paletos», con Díaz Ayuso, llega a sus pantallas «Otro pijazo madrileño de derechas que insulta a toda la España Vaciada».

Sin olvidar que también ha sido Echenique quien llamó “poco inteligentes” a tertulianos del programa Espejo Público, así como que también comparó al Partido Laócrata (que presentó las querellas contra Irene Montero y José Luis Ábalos) con “la Asociación Firilalalá y Papelería Ruipérez”.

Matón

En su ataque contra el exfutbolista, Echenique también le acusaba de ser un matón. “El segundo es el matonismo. Insultar, además de odiar, es agredir con público. Es decir, actuar de matón”. Curiosamente, parecía estar describiendo las palabras que él y otros de sus ‘camaradas’ como Juan Carlos Monedero han realizado en contra de los medios de comunicación críticos. Sólo basta recordar que a principios de marzo el propio portavoz comunista afirmaba que “el problema no es que Inda publique bazofia ridícula en su tabloide. Lo grave es que lo llaman periodista y lo invitan a platós para que emponzoñe la democracia”.

¿Será que a Echenique se le olvidó que la actitud de matón de Monedero contra Federico Jiménez Losantos?, a quien atacó e insultó diciendo:

“Federiquito, si de joven eras un mentecato comunista muy muy vehemente y ahora de veterano eres un mentecato anticomunista muy muy vehemente, ¿no será que tu única coherencia es ser un mentecato muy muy vehemente?”. Lo que remató con un “pero yo te quiero igual. ¿qué sería de la derecha hispánica si no tuviera un chiquirriquitin fachita y mofletitos como tú, compartiendo chistes tan divertidos con Bertín?”.