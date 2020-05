La Policía detiene al ex del Real Madrid y tertuliano de ‘El Chiringuito’, Edwin Congo, durante una operación contra el narcotráfico

Edwin Congo fue detenido por la Policía Nacional durante un operativo contra el narcotráfico.

El exjugador del Real Madrid, según ha adelantado el periodista Manuel Marlasca, fue capturado durante una operación contra una red de tráfico de drogas, en este caso cocaína.

Los agentes de la Policía Nacional también arrestaron a diez personas en España.

El exjugador colombiano, que militó entre otros en las filas del Real Madrid, Valladolid, Levante, Sporting de Gijón o Recreativo de Huelva, y que ahora era colaborador de ‘El Chiringuito de Jugones’, se encuentra ahora mismo en dependencias policiales mientras continúa la investigación.

Edwin Congo tuvo un pico de popularidad en los medios de comunicación el 28 de enero de 2020, cuando sufrió un ataque racista en ‘El Chiriguito’ de Mega.

El periodista Roberto Morales fue quien emitió un lamentable comentario racista contra Edwin Congo sin que nadie lo frenara.

La razón de la discusión fue el eterno debate de James Vs. Isco. Según Congo, su compatriota «no ha recibido las mismas oportunidades», y también afirmó que Zidane rescató a Isco, aún cuando «estaba gordo y parecía un cono».

Esto hizo que Roberto Morales se alzara como defensor del malagueño, pero se pasó tres pueblos cuando Congo lo llamó «hijo»:

Roberto Morales: James lo ha hecho todo bien en el Madrid, dan una defensa pública aquí de James como el salvador del Madrid

Edwin Congo: ¡No! Pero dale la oportunidad igual.

Roberto Morales: El último partido que jugó James de titular fue en Mallorca, y quedó señalado.

Edu Aguirre: Roberto, respóndeme una cosa: ¿James ha tenido las mismas oportunidades que Isco, si o no?

Roberto Morales: Eso es una pregunta a un niño pequeño, Edu un poquito más arriba. Si Zidane se siente más identificado con Isco es normal que lo quiera recuperar y que lo ponga, es una cosa para elogiar no para criticar.

Edwin Congo: Eso es lo que te estoy diciendo hijo… hijo, hijo, eso es lo que te estoy diciendo.

Pedrerol: No, no, hijo no, hijo no, por favor.

Edwin Congo: Eso es algo cariñoso.

Roberto Morales: Tranquilo que yo no soy tu hijo, que tengo tu edad, no puedo ser tu hijo tronco, no tengo tu color, ni tengo tu edad.

(…)

Josep Pedrerol: Roberto has creado una guerra contra todos por no entender lo que ha dicho congo.