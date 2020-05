Edwin Congo responde en ‘El Chiringuito’ tras ser detenido: «Solo participé en un negocio de esmeraldas»

El mundo de fútbol y el periodismo deportivo se vio sorprendido este martes 12 de abril, la detención del colaborador de ‘El Chiringuito’, Edwin Congo, por sus presuntos vínculos a una red de narcotráfico que operaba desde Colombia hizo saltar las alarmas.

El colombiano fue detenido por la Brigada Central de Estupefacientes en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína, por lo que fue interrogado y tras ello fue puesto en libertad.

Josep Pedrerol, El Chiringuito y Congo, fueron tendencia en las redes sociales, el interés de los aficionados del fútbol español era latente, ante esto, en horas de la madrugada, el exjugador del Real Madrid apareció ante el programa del que es tertuliano para aclarar su situación y explicar lo ocurrido.

En principio, Congo reconoció ser amigo de una de las personas que está directamente relacionada con la investigación, al punto que se asoció con este individuo para entrar en el negocio de las esmeraldas que traía desde Colombia, «Él tiene todos sus títulos de esmeraldero y tiene posibilidad de traer esmeralda y oro desde Colombia para acá», dijo a Pedrerol.

«Yo simplemente he intentado generar una vía de trabajo y por medio de mi amigo , que es el que tiene el vínculo, intentar hacerlo lo mejor posible, de hecho siempre he intentado que las cosas se hicieran por escrito y que tuviésemos un contrato donde las cosas se hiciesen bien», explicó.

Congo explicó que conocía a la familia de esta persona y que también frecuentaba una clínica estética en la que se hizo un tratamiento, situación de la que estaban al tanto los agentes policiales, que según el exfutbolista le presentaron fotografías de cada uno de sus movimientos. «Llevaban tiempo siguiéndome, ellos conocen qué hago, cómo lo hago y qué dejo de hacer… me aconsejaron apartarme de este tipo de personas», confesó.

Sin embargo, finalmente dijo que se encontraba «muy tranquilo», a pesar de reconocer que «no es una situación cómoda».

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien". @congo_edwin, con @jpedrerol en @elchiringuitotv. #CongoEnDirecto pic.twitter.com/n0vcLLkpUJ

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2020