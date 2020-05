Morientes responde al llamado de los futbolistas: «Eso que conocía como AFE no es lo que veo»

Fernando Morientes ha decidido dar un paso al frente para intentar resolver el torbellino que atraviesa la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según sus propias palabras, así se lo piden sus excolegas.

«Ha sido toda una sorpresa para mí, ha sido una locura cuando ha salido mi nombre. No tengo mucho que decir, no es una cosa que haya buscado. Ha sido una sorpresa grata porque no esperaba que te llamen compañeros, amigos, entrenadores, mucha gente del fútbol. Me alegra que unos valores que he tenido, a muchos de los que me han llamado les representan», dijo Morientes durante una entrevista a ‘El Partidazo de Cope’.

Morientes, que desde el 2010 colgó las botas tras una exitosa carrera con el Real Madrid, Mónaco y Valencia, confirmó su intención de presidir AFE, aunque su presidente David Aganzo ha dejado claro que no piensa dimitir tras desmentir una acusación de cohecho.

«He oído los problemas internos que han ido saliendo con el trabajador de AFE. Al fin y al cabo dañan un poco la imagen de AFE. Eso que yo conocía como AFE no es lo que veo, esas guerras internas y luchas de poder, futbolistas desunidos», indicó.

«Como afiliado que sigo siendo me entristece un poco la imagen que se está dando. Ha salido mi nombre, cuando uno llega a esta situación tiene que ser con el beneplácito de los jugadores, si no, no me lo estaría ni pensando», añadió.

Además, el ‘Moro’ dijo que los futbolistas, quieren que sea su presidente ya, no en 2021 cuando se celebren las elecciones. «Lo quieren ya (que sea presidente). Lo que quieren es un cambio, un presidente para velar por los futbolistas y con valores del fútbol. Percibo que la imagen que se está dando del sindicato no les representa. Intentas empaparte un poco de cómo está AFE, de qué están haciendo», dijo.

«Veo muchas cosas que se hacen bien, después en la Junta Directiva faltan Mata y De Gea, y a mí nadie me ha dicho nada, porque algo no les está gustando. A una inmensa mayoría, no todos me han llamado, y también entrenadores en activo«, añadió.

Morientes recalcó que no puede mirar hacia otro lado ante la llamada del fútbol. «Nunca he tenido una vena sindicalista, pero el fútbol me lo ha dado todo y si los fútbol, los futbolistas en este caso, es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. Quiero planteármelo seriamente y no puedo decir que no«, afirmó.

Por último, el exjugador quiso desmontar los rumores que lo señalan como un candidato de Tebas. «Están muy equivocados. Yo con Tebas y con Rubiales tengo buena relación, más con Tebas porque le conozco, y con Rubiales hemos jugado al fútbol», zanjó.