Kiko Rivera se prepara para ser representante de futbolistas: «He estudiado un poco durante la cuarentena»

Mientras calienta motores de cara al musical benéfico que arranca este sábado 23 de mayo de 2020 para recaudar fondos destinados a la investigación de una vacuna contra el COVID-19, Kiko Rivera no solo sorprende en su cuenta de Twitch (donde estará ‘pinchando’ durante 24 horas de forma ininterrumpida), también lo hace con su nueva faceta profesional. El DJ ha anunciado en ‘Espejo Público’ (Antena 3) que se está «preparando y estudiando para ser representante de futbolistas»; lo ha hecho a través de una videoconferencia en directo con Susanna Griso, a quien le ha confesado que «una hora antes de dormir» se quita «todo».

«No veo la televisión, no estoy en las redes sociales y leo. Entonces, aprovecho ese tiempo para ir leyendo esos libros (sobre representación de futbolistas) y así me voy a la cama descansado de mente, que es lo que me ha recomendado el psicólogo», ha revelado.