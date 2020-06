Una modelo rusa desvela las amenazas que vivió por casarse con un futbolista negro

La modelo rusa Ekaterina Dorozhko conoce de cerca el lado más cruel del racismo.

La joven describió en su cuenta de Instagram los insultos y amenazas que ha recibido desde que está en pareja con un futbolista brasileño.

Una confesión que realiza en el marco de los pronunciamientos de figuras internacionales en contra del racismo, tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco haya conmovido al mundo.

Ella y Luiz Adriano se conocieron cuando el jugador formaba parte del plantel del Spartak Moscow y se casaron en 2019, cuando viajaron para Sudamérica tras el fichaje de su pareja por el Palmeiras.

Aparentemente, esto provocó el enojo de algunos usuarios con la modelo rusa, quienes descargaron su odio contra ella y su esposo.

“Al principio, cuando fui a Brasil, la gente tuvo el coraje de gritarme ‘mira, ahí viene la rusa, jajaja. Todos los días, durante mucho tiempo, recibí mensajes en los que me deseaban la muerte, la enfermedad de mis padres y prometían encontrarme, golpearme y muchas otras cosas terribles porque estaba casado con un hombre negro”.

Dorozhko explicó que siempre ignoró este tipo de mensajes porque tiene “nervios de acero” pero que le parecía un buen momento para hablar sobre ellos y sumarse así a la campaña antiracismo.

“Me duele el corazón por lo que está sucediendo en el mundo”, expresó.

“Agradezco a mis padres por mi educación y mi visión del mundo. Nunca he separado a las personas por color de piel, color de cabello o estado. Para mí, todos somos iguales. La mitad de mi familia es negra y los quiero mucho a todos. Tenía miedo de que no me aceptaran porque soy rusa y tenga una mentalidad diferente y toda mi vida es muy diferente».

La joven de 23 años envió fuerzas en su mensaje a todos los manifestantes en Estados Unidos que exigen el cese a la discriminación:

“¿Por qué hay tanta crueldad en las personas? Después de todo, el amor y la amistad no tienen color. Si el infierno y el paraíso existen, entonces el infierno está aquí en la Tierra. Deseo y sueño que todos seamos más amables y sabios porque el futuro depende de nosotros”.

Tras la muerte de Floyd, cuyo funeral se realizó este jueves, millones de personas en todo el planeta han salido a las calles para repudiar el racismo que aún persiste en muchas sociedades y que provocó el crimen de este ciudadano en Estados Unidos.