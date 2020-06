Tebas contra Simón, Lozano y Sánchez: «Tiene que haber aficionados en los estadios donde se pueda»

El acceso del público a los estadios de fútbol en el reinicio de LaLiga está generando una fuerte polémica, y Javier Tebas no se tapa.

El presidente de la máxima competición del fútbol español ha afirmado este 7 de junio de 2020 a ‘El Partidazo’ de Movistar, que «en el momento que se pueda tiene que haber aficionados en los estadios, en aquellos lugares en los que se pueda».

«Es todavía un asunto sanitario. Ahora mismo estamos trabajando sobre un protocolo de vuelta a los estadios. Donde se pueda debemos permitir que haya público. Veo que hay mucha relajación y tenemos una responsabilidad para que se pueda terminar la competición».

Las expectativas –incluyendo las económicas– han ido in crescendo, hace apenas unos meses la prioridad era la salud de los españoles y poder terminar la temporada, «a puerta cerrada».

El pasado 22 de abril, en medio de la dura pandemia, Tebas aseguraba en el Foro ADEA celebrada vía streaming que no habría público en las gradas cuando regresara el fútbol, pero fue más allá y destacó que incluso en la temporada 20-21 tampoco habría aficionados en los campos «hasta diciembre».

«Es muy probable que juguemos a puerta cerrada hasta diciembre. Después, la vuelta será sin aglomeraciones en las gradas. Eso afectará económicamente a los límites salariales de los clubes y al mercado de fichajes», confirmaba Javier Tebas.

Un Estado con intereses, pero sin autoridades

En la España de estos días todo parece más un circo de intereses que otra cosa, Tebas habla de Sanidad, Fernando Simón habla de fútbol y Pedro Sánchez sigue a lo suyo, opinando de todo y enfocado en la propaganda, es decir, de nada.

Parece que las autoridades saben más de las responsabilidades ajenas que de las propias.

En declaraciones recientes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón dejó abierta la opción de que en algunos estadios se pueda jugar con presencia limitada de hinchas, sin embargo, comentó que no sería «justo» la presencia de aficionados en unos estadios y en otros no.

Prácticamente lo mismo comentó por Pedro Sánchez, quien afirmó que no se va «renunciar a una respuesta homogénea».

«Es de justicia que no pueda haber aficionados en algunos estadios solo», dijo Sánchez en unos extraños minutos de sensatez este domingo 7 de junio en rueda de presa. Palabras que fueron respaldadas por su amiga –la escritora del escandaloso Manual de resistencia– y presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano.

La periodista y política ha explicado durante toda la primera semana de junio, en entrevistas a diferentes medios, que es «imposible que haya público en unos estadios y otros no».

«Es imposible, imposible que haya público en unos estadios sí y en otros no… En ese contexto, por supuesto que todo se puede hablar, lo que no es posible que ocurra es que haya público en unos estadios y en otros no es que es impensable, pero desde el punto de vista deportivo, ya no sanitario», explicaba Lozano en una entrevista a Mundo Deportivo.

A pesar de esto, clubes como el FC Barcelona y el RCD Las Palmas, han demostrado todo su interés por llevar aficionados a sus estadios en sus respectivas competiciones.

🚨 Escucha a Miguel Ángel Ramírez, presidente de @UDLP_Oficial, hablando en T4 sobre la vuelta al público en su estadio 🗣️ "Ni la Liga, ni el CSD, ni la Federación tienen esa competencia" 🗣️ "Tebas lo ha visto bien, Rubiales no" 🗣️ "Haremos lo que nos diga el Gobierno Canario" pic.twitter.com/u1oapPHOzo — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 1, 2020

En este sentido, el Barça ha dado un paso más allá, ya que está llevando a cabo un estudio para demostrar que es posible la presencia de espectadores en las gradas sin correr riesgo sanitario… y quizás para correr menos riesgos de perder LaLiga.