Mendilibar contra la incoherencia: «Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los estadios?»

José Luis Mendilibar, se plantó ante las incoherencias del Gobierno.

El entrenador de la SD Eibar indicó que, igual que está permitido un aforo limitado en los bares durante la desescalada por la pandemia de coronavirus, debería permitirse también el acceso a los estadios en la reanudación de LaLiga Santander.

A lo que agregó que no están «preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo».

«Tal como está la situación, creo que se puede jugar y puede ir la gente al estadio. Si está yendo la gente a los bares, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol?», declaró este 9 de junio en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Mendilibar lamentó que se estén cambiando las normas del fútbol sobre la marcha.

«Si se tiene que parar LaLiga en tres semanas, todavía no sabemos lo que va a pasar, si va a haber ascensos y descensos, si hay campeón o no… Cuando empieza la competición todo eso tiene que estar sabido, no podemos cambiar las normas, las reglas. No podemos jugar al mus sin saber las reglas«, manifestó.