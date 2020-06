Giggs recordó la dura pelea que tuvo con Cristiano Ronaldo: «Aquí no hacemos las cosas así»

El COVID-19 ha tenido un lado positivo, las constantes entrevistas de los famosos, o conversaciones con otras estrellas ya en el retiro que han dejado importantes anécdotas o testimonios.

Así lo ha hecho el futbolista Ryan Giggs, leyenda del Manchester United.

El mediocampista galés, que vistió la camiseta «Red Devil» durante 24 años, fue compañero de Cristiano Ronaldo por seis temporadas, hasta que el luso se marchó al Real Madrid. Fue durante ese tiempo en el que se produjo un episodio que, casi 15 años después, confirmó uno de los propios protagonistas.

En una entrevista para el United Podcast, Giggs reconoció una historia que previamente fue contada por Jan Aage Fjortoft compañero de Solskjaer en la selección noruega, cuando un joven Ronaldo que daba sus primeros pasos en la institución.

Según detalló el ex jugador y ahora comentarista deportivo, Ryan Giggs había encontrado al luso desayunando una gaseosa antes de comenzar los entrenamientos y no le gustó nada. Fue entonces cuando el experimentado mediocampista se dirigió hacia la joven promesa, lo empujó contra la pared y le dijo: «No vuelvas a hacerlo nunca más».

Ahora el excapitán del Manchester United, que jugó hasta los 40 años antes de retirarse, reconoció que hubo un cruce de palabras con Ronaldo: «Puede ser. No se si se lo recriminé. Puede que le dijera algo como ‘Aquí no hacemos estas cosas’. Después él marcó un hat trick y me dijo: ‘¡Yo bebo lo que quiero, Giggsy!'».

Asimismo, consideró que, «si jugara bien y comiera mucha mantequilla, continuaría haciéndolo», al explicar que cuando sentía que no jugaba correctamente o se sentía lento debió cortar por completo con sus debilidades: ‘El chocolate y la mantequilla en mi tostada».

Recientemente el portugués reconoció que su relación con tres de los máximos referentes de aquel plantel, entre los que se encontraba Ryan Giggs, además de Rio Ferdinand y Paul Scholes: «En Manchester no hablaba mucho con Ferguson, Scholes, Giggs o Rio Ferdinand. Lo que hace falta es sintonizar dentro del campo. No teníamos que darnos besitos. En el Manchester gané la Champions y no hablaba con ellos, nos dábamos los buenos días y ya está».