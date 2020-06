De la Morena pregunta a Tebas por «la extorsión» del Gobierno para el regreso del fútbol: «Un sablazo de 200 millones»

Javier Tebas ha confirmado el peaje que tuvieron que comprometerse a pagar los clubes españoles para el reinicio de LaLiga.

El presidente de la máxima competición conversó la madrugada de este 16 de junio de 2020 con José Ramón de la Morena en el programa El Transistor de Onda Cero.

Tebas se vio obligado a abordar los pormenores de aquella encerrona que le dieron la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano –la escritora favorita de Sánchez– y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para que se concretaran los ‘Pactos de Viana’.

En este sentido, de la Morena planteó su punto de vista antes de continuar con sus planteamientos: «Parece que el problema era pegarle un sablazo al fútbol de otros 200 millones y así se hacía la paz, a mi eso me parece una extorsión».

«¿Si no llega a firmar esos 200 millones para la Federación y al Consejo Superior que salen de los clubes, se hubiera firmado el acuerdo?», preguntó el periodista.

«Si yo hubiese considerado que era una extorsión no hubiese firmado nada… son para las próximas cuatro temporadas, aunque es para siempre ese dinero, pero pensé que debía hacerlo, por el bien de España, por el bien del fútbol… Quedé incómodamente satisfecho, porque se resolvieron algunas cuestiones y hubo una firme voluntad de trabajar unidos y sin crispación mediática», respondió Tebas.

Además de esto, comentó que la reunión empezó «a las 10.00 y acabamos a las 18.00 horas… Si para la vuelta de la competición era necesaria una paz con la Federación, pues mi responsabilidad era estar allí y evitar confrontaciones«, afirmó Tebas, que manifestó que mantiene una relación «normal» con Rubiales y que no se trata de «irse de fiesta y darse besos».

El presidente de LaLiga también reconoció el rol del equipo de Irene Lozano como intermediaria ante Salvador Illa: «Ha sido muy importante, la correa de transmisión con el Ministerio de Sanidad, para mi ha sido imprescindible», dijo refiriéndose a los permisos para poner a andar al fútbol profesional.

Preocupación por las elecciones de la Federación

Tebas también se refirió a la renuncia de Iker Casillas a las elecciones para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

«Lo que me preocupa es lo que dice una persona que ha sido campeón del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, que tenía tanta ilusión por cambiar el fútbol español… Que diga que no se presenta porque considera que las elecciones no son transparentes y que se está favoreciendo otra situación».

«Eso es lo que me preocupa. Por algo lo dirá. En parte tiene bastante razón lo que dice», afirmó el mandatario de LaLiga, que venía al mostoleño con opciones reales. «Tenía bastantes posibilidades, según yo podía ver», añadió.

Respecto al final de LaLiga Santander, opinó que «lo razonable sería acabar el torneo con público», y valoró «positivamente» la primera jornada disputada tras la reanudación del campeonato. «No me gustó el incidente de Mallorca, seguramente con público no hubiese ocurrido. Sin público era más fácil para hacer lo que hizo este personaje», dijo sobre la entrada al campo de un espontáneo en el Mallorca-Barça.

En otro orden de ideas, Tebas confirmó la fecha de inicio de LaLiga 2020-21. «LaLiga empezará el 12 de septiembre y lo más probable es que una jornada haya que hacerla en Navidad. El 19 de septiembre a lo mejor juegan los equipos que hayan disputados partidos europeos», apuntó, y tampoco descarta que se juegue «la final de Copa del Rey un sábado y el domingo haya Liga».