Todo es enfado en la Juventus tras el fracaso en la final de la Copa: «Me rompe ligeramente los huevos»

La Juventus se vuelve a quedar en el camino.

La derrota en la tanda de penales fue un lamentable resultado para las aspiraciones que se plantearon el club y Cristiano Ronaldo a principios de temporada.

La frustración ha sido generalizada, jugadores, periodistas, y hasta palabras gruesas por parte del entrenador Maurizio Sarri, que explotaba ante los periodistas en la previa.

Que la Juve es horrenda todos lo sabemos, que su entrenador es vagabundo también, pero CR ha estado mal y punto. Han fracasado él y su equipo.

No vamos a poner excusas absurdas como los Messicópatas. Tranquilidad absoluta, volverá 🐐 — Juanma Silva 2 (@Silv2Juanma) June 17, 2020

«Me rompe ligeramente los huevos cuando me dicen que en Italia aún no gané nada. Hice 8 promociones. Entiendo que es poco para aquellos que están acostumbrados a hablar de Champions League y Scudettos, pero el mío ha sido un camino difícil al tomar equipos en categorías inferiores», dijo Sarri en rueda de prensa cuando le recordaron que no ha podido obtener un título en su país.

Sin embargo, después del encuentro hizo un análisis del trabajo hecho por su equipo y también habló del aporte de Cristiano Ronaldo.

«Me parece que el problema está en las características del juego. Nuestros futbolistas están acostumbrados al hecho de que pueden vencer a los rivales, pasar por ellos, y ahora no funciona. Es inusual e incluso único para nosotros, pero muestra la falta de nitidez de los jugadores después de un descanso tan largo. Ronaldo? Está en la misma forma que el resto, como dybala y Douglas costa, carece de la nitidez para hacer lo que mejor sabe hacer», fueron parte de las declaraciones de Sarri.

La tanda de penales fue lamentable, los dos primeros disparos no acabaron en gol, Dyvala y Danilo se suponía que eran los disparos más seguros, pero no fue así y Cristiano no pudo ni disparar, se había quedado como último cobrador para la Vecchia Signora.

Penal fallado ante AC Milan, no logró marcar diferencia en el tiempo regular de la final ante Napoli y, por las fallas de sus compañeros, ni siquiera pudo cobrar su penal en la tanda decisiva por el título. Duro regreso al fútbol para Cristiano Ronaldo. Los mejores también caen. pic.twitter.com/Jj7ykLPmjK — Invictos (@InvictosSomos) June 17, 2020

La cara de frustración del portugués era latente. Tanto, que su propia hermana, Elma Aveiro, reaccionó en las redes sociales y estalló contra el entrenador: «¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros …»

«No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin… cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey», esgrimió la hermana de Cristiano Ronaldo apuntando al entrenador pero sin nombrarlo.

La Juventus marcha líder en la Serie A y en la Champions League están en desventaja en octavos de final, eso porque cayeron en la ida por 1 a 0 ante Lyon, en Francia.

Que arrepentido tiene que estar @Cristiano de haberse ido del Real Madrid para ir a un equipo tan flojo cómo esta Juventus. — Juan Furlanich (@Jfurlanich) June 17, 2020

Tras el fallo en este objetivo del club, han regresado de los rumores de la partida de Cristiano Ronaldo, según ha dicho un diario inglés citando a Nani, el ex del Real Madrid podría irse a los Estados Unidos.