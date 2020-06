Zidane sacude un zasca antológico a Piqué: «Se puede jugar fuera del campo, nosotros preferimos hacerlo dentro»

Zinedine Zidane le ha dado en toda la boca al bocazas de Gerard Piqu-e.

El técnico del Real Madrid, cauto en su respuesta al del Barça, que dio LaLiga prácticamente por perdida tras empatar ante el Sevilla antes de conocer el resultado de su rival frente a la Real Sociedad, y si sus palabras iban por favores arbitrales le dijo claramente que «no» benefician al conjunto madridista.

«Lo que me interesa es el partido de mañana, tengo mi opinión pero no voy a responder a Piqué porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno puede expresar sus sentimientos y yo pienso en el partido porque es lo que nos anima a nosotros, a jugar mañana y nada más», dijo Zidane antes de ser rotundo cuando fue preguntado si a su equipo le han favorecido los árbitros.

«No. No lo creo y nada más».

Entiende el técnico madridista que las palabras de Piqué son parte del otro fútbol pero dejó claro que él solo quiere pensar en el que se desarrolla dentro de los terrenos de juego y no en cruces de declaraciones.

«Ojalá que no influya (en el arbitraje), yo no pienso en estas cosas. Si se puede jugar de otra manera fuera del campo nosotros desde luego no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos y lo que queremos es jugar en el campo con jugadores muy buenos. El resto no voy a decir nada. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa», manifestó.

Zidane dejó claro que en su caso nunca se mete en el mensaje que trasladan sus futbolistas cuando dan declaraciones.