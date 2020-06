Un barcelonista acérrimo sorprende a todos en El Chiringuito al pedir el Balón de Oro para Benzema

Los fanáticos, pero sobre todo los tertulianos de El Chiringuito de Jugones quedaron totalmente sorprendidos.

En el programa domingo 29 de junio de 2020, Jorge D’ Alessandro, uno de los tertulianos que suele hacer despliegue de toda su batería barcelonista –y antimadridista– declaró todo su apoyo a Karim Benzema como ganador al Balón de Oro.

«Para mi es Balón de Oro», dejo caer el ex arquero de San Lorenzo. Sorprendiendo a Josep Pedrerol, que al escuchar tal aseveración lanzó inmediatamente una encuesta preguntando al respecto a los fanáticos de su show televisivo.

«Lo que está haciendo este hombre, partido sí, en toda la liga que estoy viendo… el fútbol es fútbol… la gran magia es hacer pasar un elefante por el ojo de una cerradura«, fueron algunos de los planteamientos del futbolista convertido en entrenador.

D´Alessandro no tuvo reparos en rendirse ante la jugada de ensueño que dejó Benzema en el partido del Real Madrid ante el RCD Español de Barcelona. El delantero merengue dejó una asistencia impensable a Casemiro, quien anotó el gol que selló la victoria (1-0) y que dio los tres puntos para mantener el liderato de LaLiga.

Los seguidores del programa manifestaron todo su apoyo a D´Alessandro en la encuesta. Al cierre del programa, con unos 77.000 votos, Benzema fue el favorito a llevarse el Balón de Oro con 49,3 % de los votos. Dejando muy lejos a Messi que se quedó en el segundo lugar con un 33,6 % de los votos.

Backheel assist? Only for Gods of the game. Benzema, Cristiano Ronaldo and Guti 💫pic.twitter.com/YTLRflDKEl

— Jerry 〽️ (@CristianoStyle7) June 29, 2020