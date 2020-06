Simeone sobre Messi, Sarabia y el Barcelona: «No me detengo en lo que se ve por la tele, me fijo en el juego»

LaLiga está en su etapa final y el ‘Cholo’ sabe muy lo que se juega como para entrar en distracciones.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro el lunes 29 de junio que prefiere fijarse «en el juego» y «no en tantas situaciones que se ven por la tele». Fueron sus declaraciones previas al choque de su club contra el FC Barcelona este martes a las 22:00 horas.

«No me detengo a analizar tantas situaciones que se ven por la tele, me fijo en el juego y en el primer tiempo ante el Celta (el del Barça) fue muy bueno, me guío por ese primer tiempo», explicó Simeone en la rueda de prensa previa al partido sobre el posible encontronazo entre Leo Messi y el segundo de Quique Setién, Eder Sarabia.

El argentino indicó que en el segundo tiempo en Balaídos «se vio otro partido» por culpa del cansancio y de la mejoría del equipo gallego, y eludió opinar sobre «lo que pasa en otros vestuarios», alterado también por la marcha de Arthur Melo. «Necesitamos tener al nuestro protegido y cuidarlo y manejar las emociones de cada uno de los deportistas, que es lo que considero más importante», puntualizó.

«No te lo contaría», aseveró ante la pregunta de cómo manejaría algún tipo de polémica con un jugador de su plantilla. «Trataría de resolverlo con naturalidad dentro del ámbito del vestuario, del entrenamiento, con un café de por medio o en cualquier charla informal», remarcó, sin entrar tampoco al rendimiento de Antoine Griezmann respecto al que daba en el Atlético. «No veo con continuidad al Barcelona para abrir un comentario, me centro en el Atlético, que es lo más importante que tenemos», zanjó.

En lo meramente deportivo, el ‘Cholo’ no cree que sean más favoritos en el Campo Nou por su mejor momento de forma y resultados. «No me agarro a dinámicas, me agarro al partido de mañana, que será durísimo contra uno de los mejores, o el mejor del mundo. Nos vamos a encontrar con extraordinarios futbolistas que hace tres o cuatro años que viene ganando la Liga y que no bajarán los brazos hasta el final de temporada porque están acostumbrados a ganar y porque son muy buenos», advirtió.

Simeone recordó que ya han jugado «muchos encuentros» contra el equipo catalán y que no van a «variar mucho» de lo que suelen hacer, con un «equipo fuerte, defensivo y con muchos mediocampistas». «Ya creo que sale solo lo que habrá en el campo», expresó.

El técnico del Atlético no ha ganado todavía en el torneo doméstico al Barça, pero afrontará del mismo modo su decimotercera visita a un estadio donde tampoco ha podido vencer. «Cada partido con cualquier equipo importantísimo nos genera ilusión, entusiasmo, y eso no va a cambiar absolutamente nada para la preparación del partido y pensando siempre en llevar el partido donde podamos hacer daño», afirmó.