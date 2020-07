Twitter se parte de risa con el nuevo peinado de Messi: «Le llaman dictador y se hace el ‘look’ de Kim Jong-un»

El FC Barcelona se volvió a dejar dos puntos, el empate (2-2) con el Atlético de Madrid, un nuevo traspié para el club catalán en su lucha por reconquistar LaLiga.

Sin embargo, todo el tema futbolístico pasó a un segundo plano repentinamente. El astro blaugrana, Lionel Messi, apareció en el Camp Nou con un nuevo corte de pelo y hasta ahí llego el interés futbolístico.

Lo que cayó fue una lluvia de memes, y no era para menos, el peinado del argentino, que en dicho encuentro consiguió su gol 700, hacía parecer que el ‘look’ de Arturo Vidal tenía sentido.

La mayoría de los twitteros apuntaron al dictador de Corea del Norte Kim Jong-un, sin embargo, hubo de todo, hasta Pablo Mármol, salió a relucir.

they called messi a dictator and an arrogant guy so he went ahead to get kim jong-un’s haircut😂💪🏽 pic.twitter.com/FdXj1fg9Yn

— #Business Out Now !! (@kingreilthe1st) June 30, 2020