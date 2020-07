El tremendo enfado de Iker Casillas con la Federación Española

Iker Casillas es, para casi todo el mundo, el mejor portero que ha tenido la selección española en toda su historia.

Sus paradas fueron determinantes para que ‘La Roja’ alcanzara tres títulos entre 2008 y 2012, dos Eurocopas y un Mundial.

No obstante, el que fuera también capitán de la selección no sintió que se le valorara de esa manera desde la Federación Española de Fútbol, o por lo menos desde la cuenta en Twitter de la ‘Sefutbol’.

A raíz del octavo aniversario del triunfo de España en la Euro 2012 –una efeméride que han recordado casi todos los miembros de aquella selección en sus cuentas personales– la cuenta @Sefutbol publicó un vídeo recordando aquellos días históricos.

Y al excandidato a la presidencia de la Federación apenas se le puede ver, mal y de lejos, en el clip que tiene una duración de 45 segundos.

🏆➕⭐➕🏆 Solo un equipo la historia ha logrado el triplete EURO + Mundial + EURO. Este 1 de julio se celebran 8 años de aquella gesta. ¡¡INOLVIDABLE!! 🔗 https://t.co/2SgIO6qzNh#SomosLeyenda pic.twitter.com/Aj3NhRmW8u — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2020

Iker no tuvo miramientos y manifestó su malestar, de forma educada, pero con un poco de sarcasmo: «No sé si le he hecho algo malo a SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección!», escribió Casillas en su perfil de Twitter.

No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección! 🇪🇦 #BuenasNochesATodos — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

La situación es muy clara, la RFEF presidida por Luis Rubiales no quiere nada con Iker Casillas, ni siquiera reconocer sus logros como jugador fundamental para alcanzar aquellos triunfos, desde la cuenta de Twitter respondieron a los mensajes enviados por otros jugadores como Juan Mata o Sergio Ramos. El mensaje de Casillas aún espera respuesta.