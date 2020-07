El peor pinchazo del Barcelona: Messi está indignado y quiere abandonar el club en 2021

La crisis del FC Barcelona podría terminar de la peor forma, con Messi despidiéndose de la que ha sido su casa.

El club ya muestra en el apartado deportivo lo que durante toda esta temporada se ha conocido en temas de gestión y dirección.

La ventaja que ostentaban los culés en la tabla antes de que LaLiga se suspendiera por el coronavirus no escondía los estragos internos por los ataques de Bartomeu o Abidal a los jugadores o las pugnas en la dirección del club.

Ahora, la nueva crisis por los resultados futbolísticos y los problemas con Setién y Sarabia han causado un daño hondo, sin embargo, son otros los hechos que han generado un terrible malestar en Messi. Según El Larguero de la Cadena SER, el argentino abandonará la institución cuando concluya su contrato.

«Las negociaciones habían comenzado bien, pero Messi paralizó la renovación con el Barça«, informó el periodista Manu Carreño y afirmó: «Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos 5 partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona».

El periodista también afirmó que el rosarino está cansado y que «nunca quiso convertirse en un problema para el Barcelona».

«Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige», continuó.

«Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona», fue la frase que en teoría dijo el capitán del equipo a su círculo más cercano.