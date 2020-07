La respuesta tajante de Guardiola cuando le preguntan si el City fichará a Messi

Las cosas no marchan bien en el FC Barcelona.

Las pugnas internas entre la directiva y los jugadores, así como en el propio vestuario han convertido al club en un volcán en erupción.

Aunque la reciente victoria 1-4 ante el Villarreal calmó un poco la crisis, nadie olvida la reacción de Lionel Messi contra Sarabia en pleno encuentro, algo que ocurría en medio d las inconformidades con Setién por haber perdido el liderato de LaLiga.

Toda esta situación hizo estallar al capitán y líder del club, y según se publicaba en el programa El Larguero de la Cadena SER, está harto de la situación y por esto Leo Messi estaría preparando sus maletas para buscar nuevos aires.

Ada apa ya? Messi dengan Sarabia. pic.twitter.com/sYYpORrJhD — Stuff Media Indonesia (@StuffMediaID1) June 29, 2020

«Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos 5 partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona», explicaba el periodista Manu Carreño quien después afirmó lo siguiente:

«Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige».

Las palabras de Guardiola

El exentrenador del FC Barcelona tiene muy buena relación con Messi, y han salido todo tipo de rumores planteando un reencuentro entre ambos, tanto en el Camp Nou como en el Etihad Stadium.

Pero ante la situación actual del club blaugrana, Josep Guardiola fue preguntado sobre la posibilidad de que Messi llegara al Manchester City y la respuesta fue contundente: “Quiero que se quede en el Barça”, espetó Pep.

Aunque esto no significa que Sheikh Mansour rechazaría la llegada del argentino o que no trabajaría por ello en caso de que surja la oportunidad.

Otro que en estos días quiso quitar hierro a la huida de Lionel Messi fue el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, este afirmó que el jugador se retiraría en el club y además lo calmó un poco recordando que será él quien saldrá del club.

“No tengo duda de que Messi se retirará en el Barça y no conmigo, sino con otro presidente porque seguirá en el Barça. Tenemos la obligación de renovar a Leo Messi, es el mejor jugador del mundo. La última vez que hablé con él fue el sábado. Me gusta hablar con los jugadores con regularidad”, explicó el polémico presidente.