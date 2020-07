Casillas habla del crítico momento del infarto: «El doctor me decía ‘Iker no te vas a morir'»

Movistar + ha publicado un avance de lo que será un emotivo programa especial de la Copa del Mundo conquistada por España en 2010, y en esta oportunidad el foco estará puesto sobre el guardameta de la selección, Iker Casillas.

En el clip se puede ver al exjugador del Real Madrid compartiendo impresiones con Andrés Iniesta acerca de lo ocurrido hace 10 años.

«Lo podré ver mañana, dentro de diez años… y me seguiré emocionando. Son recuerdos inolvidables«, asegura Iker Casillas. «Nunca nos cansaremos de rememorar ese momento», dice Andrés Iniesta, el goleador que dio a España su primera y hasta el momento única Copa del Mundo.

La situación más difícil

Pero no solo hablará de lo deportivo, el mostoleño también entra en un terreno más personal, recordando lo ocurrido el 1 de mayo de 2019 cuando sufrió un infarto y se vio obligado a colgar los guantes sin una fecha de regreso.

«Me levanto como todo los días, me voy a entrenar y noto que me voy quedando sin aire. Lo tengo aquí, pero no puedo. En ningún momento paso por mi cabeza que pudiera ser un infarto», señala en el adelanto del documental de Movistar +

«Las noches las pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama. Jamás he vuelto a dormir bocabajo desde entonces. El doctor me decía: ‘Iker, no te va a pasar nada, no te vas a morir'», comenta el guardameta admitiendo también sus miedos.

«Cuando va pasando el tiempo y te vas encontrando mejor tu cabeza no asimila por qué estás en esta situación. Te dicen que las cosas están muy bien, que estoy mejor que antes, pero, siempre hay un pero, te están dando a entender que tendría que dejar el fútbol», relata.