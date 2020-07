Los 4 fichajes con los que el jeque del Manchester City ‘reventará’ el mercado tras el fallo del TAS

El Manchester City se pudo librar de una demoledora sanción de la UEFA. Serían dos años sin disputar competiciones europeas.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) decidió que el club no camufló “fondos de capital” como “ingresos de patrocinadores” y decidió revocar la sanción.

Ahora el equipo del jeque árabe Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (o Sheikh Mansour) dispondrá de un presupuesto millonario para ‘reventar’ el mercado con cuatro fichajes y uno de ellos podría romper los planes del FC Barcelona.

Según información publicada por el Daily Mail, los de Manchester han dado luz verde a un presupuesto de 170 millones de euros para satisfacer las necesidades deportivas detectadas por el director técnico del club, Pep Guardiola.

El entrenador habría solicitado al club un lateral izquierdo, un marcador central, un extremo y/o un centrodelantero.

Los cuatro fichajes

En primer lugar, Guardiola decidió reforzar el lateral izquierdo, y el elegido es David Alaba, uno de los pilares de la última línea del Bayern Munich. El jugador es muy bien conocido por Pep que ya lo tuvo bajo sus órdenes cuando dirigió el club bávaro. Según Transfer Market tiene un valor de 65 millones de euros.

Como zaguero central, el jugador elegido para llegar a los citizen, y que ha sonado con mucha fuerza, es el senegalés Kalidou Koulibaly, tiene un valor de 56 millones de euros.

Con 29 años, Koulibaly es una de las principales figuras del Napoli, por lo que su salida no será nada sencilla, pero según apuntan medios ingleses, el club estaría dispuesto a colocar como parte de pago al argentino Nicolás Otamendi.

El extremo sería Ferrán Torres, un talento español que está más al alcance del City, su valor de mercado está alrededor de los 45 millones de euros, y su puesto en el campo es un lugar clave que quiere cubrir Guardiola tras la partida de Leroy Sané al Bayern Munich.

Estacazo al Barcelona

Un jugador en el que está muy interesado el Manchester City es Lautaro Martínez, queda claro que no sería un fichaje fácil porque el delantero quiere jugar con Messi y sus negociaciones con el FC Barcelona estarían avanzadas, pero no hay nada que no pueda resolver una buena chequera.

El valor de mercado de Lautaro es de 64 millones de euros. En total, serían unos 230 millones de euros en fichajes del club inglés, está claro que entrarían algunos jugadores como ficha de cambio.

Es la forma de los millonarios del City de celebrar el fallo deportivo del TAS.