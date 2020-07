Martínez-Almeida anuncia un protocolo para blindar Cibeles si el Madrid gana La Liga

El Real Madrid está a una victoria de concretar su campeonato liguero número 34.

Y ante la crisis de coronavirus que tanto daño ha hecho a España, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado un protocolo para que «no se produzcan aglomeraciones».

El Ayuntamiento de Madrid blindará el entorno de la fuente de Cibeles y el Palacio de Telecomunicaciones con amplios perímetros y controles para evitar aglomeraciones ante la posible celebración del título de La Liga que podría ganar el Real Madrid en los próximos días.

«Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, los aplausos, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles», ha manifestado Martínez-Almeida ante los medios de comunicación desde la calle Almendros.