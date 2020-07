Depresión total en el Barça: Messi confiesa dolorido temer que ahora los eliminen en Champions

Depresión total en el Camp Nou. El Barcelona muere regalando y pierde la Liga de manera oficial con un batacazo ante Osasuna en el Camp Nou, una dolorosa derrota que vuelve a poner a Quique Setién en el centro de la diana.

De poco sirvió el golazo de falta de un Messi que pareció ser el único con ganas de no bajar los brazos pese a que el Real Madrid hiciera su trabajo y venciera al Villarreal en el Di Stéfano.

Messi, como capitán del Barça, habló al final del partido que el Barça perdió ante Osasuna 1-2. Y fue tan crítico como contundente en sus declaraciones. “Si no nos alcanza para la Liga, cómo nos alcanzará para la Champions”, ha soltado en Movistar LaLiga. Sus palabras han resumido toda la temporada, en un ejercicio de autocrítica que pide al club

El crack argentino se ha referido también al campeón, al real Madrid y no le ha quitado mérito alguno. “El Madrid hizo lo suyo, es de mucho mérito no perder ningún partido después del parón, pero nosotros también pusimos de nuestra parte, debemos hacer autocrítica global, empezando por los jugadores, somos el Barça y estamos obligados a ganar todos los partidos”.

Sobre el Barça, Messi dijo que “fuimos muy irregulares, perdimos puntos donde no deberíamos haber perdido, el partido de hoy refleja lo que ha sido nuestro año”.

Y miró hacia atrás, a episodios recientes que duelen:

“Roma, Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia porque no le estamos dando nada… Si queremos luchar por la Champions debemos cambiar muchas cosas, hacer mucha autocrítica. Ya dije que si seguíamos así no nos daba para Europa. No nos ha llegado ni para la Liga”