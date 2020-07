La respuesta surrealista de Gareth Bale a Zidane a través de su agente

Gareth Bale llegó al Real Madrid como un fichaje galáctico, y aunque tener éxito en el conjunto blanco está al alcance de pocos, no muchos esperaban que el galés terminara enzarzado en una situación tan desfavorable para su carrera y para el club.

Y es que desde que Zinedine Zidane regresó para salvar del hundimiento al banquillo del Santiago Bernabéu, Bale no ha contado para nada, solo ha jugado algunos partidos.

A pesar de que el galés tiene uno de los salarios más altos del plantel, ‘Zizou’ explicó en conferencia de prensa que la ausencia del delantero era por «decisión técnica», ante esto, el agente del jugador, Jonathan Barnett, habló con la BBC y respondió con contundencia:

«Está feliz en el Madrid y con la idea de estar dos años más. Gareth no busca sobrevivir a Zinedine Zidane. El señor Zidane ha tenido mucho éxito. No hay odio. Zidane simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena todos los días y entrena bien».