Un club de la Premier League prepara una oferta ‘bomba’ por Messi para que abandone el Barcelona

Siguen lloviendo rumores de divorcio entre Lionel Messi y el FC Barcelona.

Después de que la prensa italiana desvelara que el padre del delantero argentino se encuentra en Italia, donde habría comprado una vivienda y además se encuentra negociando con Inter de Milán, ahora llega una oferta desde el Reino Unido que ha estallado como una bomba.

Además de la información publicada por el periodista Filippo Grassia, otros medios italianos destacaron que Suning Holdings Group, accionistas mayoritarios del Inter, ofrecerían a leyenda viviente un contrato por tres años y por cada uno pagarían tres millones de euros.

El asunto fue desmentido por Giuseppe «Beppe» Marotta, CEO del Inter. Sin embargo, hay muchas historias de desmentidos que terminaron concretándose en fichajes.

El hecho de que se hable de la posibilidad de separación entre Messi y el Barça, ha generado un torbellino de novias. En Inglaterra se hablado insistentemente del Manchester City, club al que el delantero podría unirse por su cercana relación con Josep Guardiola.

Sin embargo, además de negar esta posibilidad, el propio entrenador español se dio la libertad de aconsejar a Messi a permanecer en el club de toda su vida.

Pero una nueva oferta ha saltado por los aires, según informó el periodista Ben Jacobs, un grupo saudí que está por apropiarse del Newcastle United a cambio de 380 millones de euros, tiene toda la intención de construir un club de galácticos.

Mientras rumores van y vienen, Messi está disfrutando una vacaciones con su familia y también con su compañero de batallas, Luis Suarez. Cogiendo un poco de aire para el retorno de la Champions League.

Y es justo esto lo que le quita atractivo a la información sobre el Newcastell, que la próxima temporada no jugará en Europa, el club terminó de 13º lugar en la ya concluida Premier League.

Just interviewed a senior source at Saudi Media City who believes #NUFC has now "been purchased" by PIF. Adds "the best LaLiga players will be bought, led by Messi" 👀

My understanding remains nothing has been finalised/approved, but Saudi sources continue to talk up takeover.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2020