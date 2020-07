Qué hay de detrás del nuevo culebrón del FC Barcelona: ¿por qué se fue Arthur y quién es responsable?

La situación del FC Barcelona es un caos, un desorden pocas veces visto en un club de primer nivel mundial.

Su presidente, Josep Maria Bartomeu, ha sido uno de los principales protagonistas, desde el arranque de la temporada ha sido señalado por diferentes polémicas, una más grave que otra.

La directiva del club ha estado en crisis, pero la alarmante situación no se quedó en las oficinas y se traslado al campo, con una lamentable campaña que dejó al Barcelona sin opciones ante el Real Madrid en La Liga, y que tampoco pudo llegar a las semifinales de la Copa del Rey.

Mientras las alarmas por la partida de Leo Messi no paran de sonar, el conjunto regresa a los entrenamientos para afrontar la Champions en medio de un nuevo capítulo del culebrón.

La huida de Arthur y su separación definitiva del club, algo que aparentemente no se esperaban desde las altas esferas del Barça, ahora lo único que han podido hacer es abrir un expediente disciplinario.

El jugador se encuentra en Brasil, donde pasa sus vacaciones, no volverá a Barcelona para integrarse al plantel y pasarán a las vías legales después de que el Barcelona considerara que el jugador tiene un contrato con ellos hasta el final de la presente campaña.

La relación entre el brasileño, que llegaba para ser un pilar en el mediocampo, y la institución ya está rota y tanto el jugador como la propia entidad tienen diferentes versiones de los hechos.

«Desde el Barcelona aseguran que el jugador había pactado con la Juventus jugar lo menos posible en el Barça para minimizar riesgos», informó el periódico catalán Mundo Deportivo. En la misma línea, fuentes de club también aseguraron que Arthur inventó lesiones para no jugar y cuando lo hizo, fue muy desmotivado.

Los mensajes de Arthur y Setién tras el traspaso a la Juventus

«Tenemos objetivos y voy a seguir hasta el final dándolo todo: por mis compañeros y todos los aficionados», fueron las declaraciones del brasileño tras fichar por la Juve, palabras que quedaron en el olvido.

Por su parte, Quique Setién explicó que Arthur regresaba con todo a la convocatoria tras su traspaso, «ha vuelto a la convocatoria, está entrenando y tendrá su opción si es imprescindible y necesaria», dijo el entrenador en el anteúltimo partido de liga contra el Osasuna, duelo en el que las cámaras enfocaron al brasileño desentendido por completo y bostezando desde la tribuna.

Para el último encuentro, el ex Gremio argumentó «molestias en el tobillo» y no fue convocado ante el Alavés. «Ha venido y me ha dicho que tenía molestias en un tobillo», se limitó a decir Setién en conferencia de prensa.

Del otro lado, el brasileño, quien se encuentra en su Goiana natal esperando a que finalice su contrato en septiembre para partir rumbo a Turín, tiene una explicación distinta para argumentar su ausencia en Champions League.

Según aseguraron desde España, Arthur se rebeló contra el Barcelona después de que Quique Setién le confirmara que, tras su fichaje por la Juventus, no sería tenido en cuenta. Además, desde el entorno del jugador suponen que esa decisión fue apuntada desde arriba, porque en el caso de que juegue, y lo haga bien, la directiva sería señalada nuevamente por un error al haberlo vendido.

Tampoco hay que olvidar que, públicamente, fue Setién quien lanzó una duras declaraciones contra el jugador cuando se confirmó el traspaso.

El entrenador cántabro declaró que «no es el primer jugador que ficha con unas expectativas que al final no fructifican. No sé si pasará con Arthur pero le pasa a muchos jugadores. Habrá aficionados que vean una buena oportunidad para el club y otro que pensarán que es mejor que se quede».