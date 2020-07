Se encienden las alarmas en el Real Madrid: Mariano da positivo por coronavirus

Bombazo médico en el Real Madrid, Mariano ha dado positivo por COVID-19 y ya el club lo ha confirmado al publicar el parte médico.

Cuando falta poco más de una semana para que se dispute el Manchester City – Real Madrid en los octavos de final de la Champions, uno de los jugadores de la plantilla resulta contagiado.

En el comunicado, el club informa que «el jugador se encuentra en perfecto estado» y que está aislado en su domicilio.

«Tras los tests de COVID-19 realizados ayer de manera individualizada a nuestra primera plantilla de fútbol por los Servicios Médicos del Real Madrid, nuestro jugador Mariano ha dado resultado positivo. El jugador se encuentra en perfecto estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio», ha informado el club de Concha Espina.

Hasta el momento no se ha conocido de contagios de otros jugadores, pero la situación en España no está para bromas, los nuevos brotes han generado que países como Reino Unido y Bélgica hayan tomado medidas para evitar que sus ciudadanos visiten España.

El partido de octavos de final contra el Manchester City

El Gobierno de Boris Johnson, decidió que los viajeros que llegaran al Reino Unido procedentes de España tengan que permanecer en cuarentena obligatoria durante 14 días.

La medida, que entra en vigor este domingo 26 de julio de 2020 a causa del ingente aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país.

Sin embargo, hasta ayer no corría peligro el partido de la Liga de Campeones, según señaló el tabloide británico The Sun, el partido, que tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester, podría disputarse a puerta cerrada en caso de llegar a una negociación con la UEFA y teniendo en cuenta que el Gobierno conservador británico no tiene intención de revocar las exenciones que anunció este mes de julio para ciertos eventos deportivos.