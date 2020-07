Xavi insiste en defender al régimen autoritario de Qatar: “Existen muchos prejuicios y críticas infundadas»

En Qatar no podrán decir que Xavi Hernández es un malagradecido.

El exjugador del Barcelona, que en este momento está atravesando el COVID-19, ha vuelto a salir en defensa de Qatar, la vida de lujo que lleva en el país del Golfo Pérsico lo mantienen enamorado.

El entrenador del Al Sadd ha vuelto a pronunciarse para destacar la buena vida que se puede tener en dicho país, y lo bien que se está preparando el Mundial del 2022.

«Ha habido cambios tremendos en todos los sentidos: infraestructuras, estadios -cinco de ocho están casi acabados-, hoteles… El país ha cambiado mucho: carreteras, restaurantes… Qatar está creciendo a una velocidad grande. Hasta el tráfico mejoró… En general, existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada. Qatar lo tiene todo…«, expresó para el diario Marca.

Una nueva frase después de haber dicho «Qatar no es una democracia, pero funciona mejor que España», quizás por no tomar en cuenta otros aspectos de la vida catarí que claramente no le afectan, como los latigazos a los que se condena a quienes tienen relaciones sexuales consideradas como ilícitas o al infierno infierno laboral que sufren muchos trabajadores.

Y por si fuera poco, en el Democracy Index 2019, elaborado por The Economist, Qatar ocupó el lugar 133 de 167 países y su régimen es considerado «autoritario».

Futuro con el Barcelona

Durante la entrevista, el catalán también abordó fue el de la actualidad del Barcelona y reiteró su deseo de acabar ocupando el banquillo del Camp Nou a largo plazo: «No escondo, y lo he dicho siempre, que mi meta principal, cuando se dé, es el Barça».

«Ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado en la nueva temporada. Cuando tenga que venir el Barça, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo, hay que respetar a Quique Setién y le deseo todo lo mejor al equipo. A veces el Barça juega muy bien; otras, bien; y otras, no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién».

Elogios a Messi y Gabi Fernández

Como suele ser habitual, Xavi se deshizo en elogios hacia su ex compañero Lionel Messi, y expresó sus esperanzas de verlo en el Mundial: «A Leo le veo jugando hasta que él quiera. A nivel físico, está rápido, fuerte, es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará en Qatar 2022».

También tuvo un cariñoso recuerdo para Gabi Fernández, que se marcha del Al Sadd para iniciar su carrera como entrenador: «Será una pena no poder estar con él ya en el equipo. No llegó a un acuerdo con el club. Queríamos que siguiera, tiene cuerda aún para rato.