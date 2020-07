“Es la camiseta del Madrid pero mal pintada”: Las feroces burlas contra la nueva camiseta de la Juventus

En una campaña por todo lo alto, Adidas y la Juventus presentaron lo que será su nueva camiseta como local para la temporada 2020/21.

«La tradición está representada por el regreso de las rayas blancas y negras que se presentan en una forma nueva y más moderna», señala el comunicado del club campeón de la Serie A. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y compañía fueron los protagonistas del vídeo de presentación.

La elección fue regresar a las líneas verticales de toda la vida, pero con un diseño poco tradicional que fue destacado como «artístico». Sin embargo, lo que se consiguió fue el efecto no deseado. Los aficionados al fútbol ‘fulminaron’ con sus críticas a la nueva camiseta.

Las rayas son «pinceladas» negras de un artista sobre un fondo blanco, con el logotipo del club y detalles de patrocinio y escudo en color oro.

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT

«Es la camiseta del Madrid pero mal pintada», señaló un usuario en Twitter, mientras que varios lo compararon con las remeras que suelen hacer los niños en jardines de infante para regalar por el día del padre.

La comparación con el Real Madrid surge por los detalles en dorado sobre el fondo blanco, clásicos en el cuadro español.

Además, no faltó quien señalara que los bastones negros parecen estar mal pintados, como si se tratara de un trabajo a medio terminar. «Los cabezales de la impresora están desgastados», indica otro de los tantos comentarios irónicos al respecto.

Parece que a la nueva camiseta de #Juventus la diseñaron a base de rayonazos hechos por nenes de 4 años. Algo me dice que a #Adidas se les están agotando las ideas. pic.twitter.com/qEPrmlX9sm

ya hay criticas a la nueva camiseta del #Juventus de #Turín, y hay hasta quienes dicen que es la del Real Madrid… pero mal pintada. #Adidas debe tener los oídos adoloridos… aunque realmente no me like nada. pic.twitter.com/3eqezZvLsN

— gilberto rodriguez (@gil0848) July 30, 2020