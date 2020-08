La prisión domiciliaria de Ronaldinho en Paraguay: Modelos, alcohol y fiestas hasta la madrugada

La cadena deportiva estadounidense, ESPN, informó la semana pasada el destino escogido por Ronaldinho una vez abandone la prisión domiciliaria en Paraguay.

Es nada menos que Barcelona y más específicamente Castelldefels, lugar privilegiado en el que viven Messi y Luis Suarez.

Sin embargo, el exfutbolista brasileño, parece estar disfrutando por todo lo alto mientras ese momento llega.

Tras ser apresado junto a su hermano por haber ingresado al país con documentos falsos. Ronaldinho pagó una fianza de más de un millón y medio de dólares, para así poder obtener la prisión domiciliaria y dejar el edificio de la Agrupación Especializada, un grupo táctico de la Policía Nacional de Paraguay.

Pero el pasado 7 de abril, Dinho y su hermano se mudaron a un exclusivo hotel llamado Palmaroga, situado en la emblemática Calle Palma, entre Montevideo y Ayolas, en la capital del país.

Ahora han saltado las alarmas porque el establecimiento se ha convertido en escenario del jolgorio.

«Hay días que llegan dos chicas como mínimo. Y eso sí: bebida a full y creo que son modelos porque tienen toda la pinta, bien producidas. Además de eso llegan en lujosas camionetas. Las que son modelos conocidas entran directo al estacionamiento y las que son desconocidas se bajan frente mismo al hotel y después el auto que las acerca se retira. Hacen bailes y karaokes hasta horas de la madrugada», reveló una fuente anónima al portal de noticias paraguayo.

Según el informante, no es el ex futbolista brasileño quien organiza estas reuniones: «Los que piden las chicas para esas fiestitas no son los hermanos, son los empresarios los que les ‘obsequian’ a las chicas. Estos empresarios se contactan con los representantes de las modelos y fijan monto y ya se van. Ni Ronaldinho ni su hermano gastan un peso. Lo que sabemos también es que a Ronaldinho le gusta mucho las robustas, las mujeres con carne”.

Además, el ex jugador de 40 años suele recibir presentes en el hotel: «Todos los días llegan canastas de desayuno, merienda y son enviados por modelos también. Igualmente llegan costosos vinos y otros tragos de alta calidad».