Zidane decide lo obvio tras la abrupta caída del Madrid en Champions: vuelve Martin Odegaard

Zinedine Zidane comienza a tomar decisiones.

Tras la caída en la Liga de Campeones el Real Madrid ha decidido recuperar a Martín Odegaard, y darle la oportunidad de disputar un sitio en el medio campo del equipo blanco para la próxima temporada.

Martin Odegaard is gonna be a star 🤩 pic.twitter.com/OIrGZqFd8C

La Real Sociedad pensaba retener al noruego durante otra temporada, es lo que estaba acordado. Pero el extraordinario rendimiento de Odegaard hizo posible que fuera tomado en cuenta por el entrenador francés. El hecho de que el Madrid haya decidido –salvo que ocurra un imprevisto– no realizar fichajes importantes este verano también ha tenido peso en la decisión.

La llegada del de Drammen también deja ver que el Madrid ya tiene en la rampa de salida a James Rodríguez, queda por ver el desenlace de la ‘crisis Bale’ y qué sucede con Isco.

«Estoy muy feliz. Ya conozco el campo, y la ciudad deportiva , jugué aquí con el Mallorca y me pareció espectacular . Ojalá podamos hacer un gran temporada».

Fueron las palabras de Take Cubo en su presentación telemática en el Villarreal este 11 de agosto de 2020. El jugador japonés informó que tenía varias ofertas, pero que decidió ir al conjunto amarillo por la calidad de su juego.

«Como rival cuando me enfrenté a ellos me costó seguir el ritmo porque tenían todo el rato el balón. Pensar que va ser ahora al revés me emociona mucho», expresó Take.