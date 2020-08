El tremendo ‘palo’ de Ana Morgade a Xavi por ir de víctima: «Cari, creo que nunca has sido camarero»

Un aluvión de críticas ha caído a Xavi Hernández. Sus palabras durante una entrevista que concedió al diario El País cayeron muy mal por el tono de víctima que empleó el exjugador.

«El fútbol es además de los únicos deportes –y trabajos– donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible, por ejemplo, que se insulte a un camarero al hacer su trabajo…», dijo el entrenador del Al Sadd el pasado 12 de agosto de 2020.

El defensor del régimen de Qatar intentaba hacer del conocimiento público el sufrimiento que pasan los futbolistas al estar sometido al escrutinio de los medios y de la hinchada.

Pero compararse con los camareros ha sido por lo menos un exabrupto, eso sin entrar al tema de la compensación económica.

Una de las respuestas que recibió el catalán fue de Ana Morgade. La humorista ha pasado por muchos trabajos cara al público, desde camarera hasta teleoperadora, y ahora evidentemente como presentadora y monologuista, es decir, algo sabe del tema.

Por ello, con un mensaje en Twitter, dejó claro que los futbolistas no son, ni mucho menos, los que más sufren en este ámbito.

«Xavi, cari, creo que nunca has sido camarero. A mí me han llamado de todo desde fuera de la barra por cerrar a mi hora, por no invitar, por poner la cantidad de alcohol que toca… Y como cómica no te cuento. Y como teleoperadora, FUA. Xavi, cari, que te entiendo…Pero XAVI CARI», le ha resumido.

Pero no se quedó allí y también pidió un poco de empatía con los que trabajan de cara al público o directamente son personajes con relevancia social, «creo que hemos perdido la capacidad de ver al otro como un ser humano, y no como un objetivo o un obstáculo», expresó.

